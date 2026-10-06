'윤석민 장모' 60세 김예령, 얼마나 동안이길래.."손자가 이모라고 부르기도" ('바디')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 김예령이 환갑의 나이에도 딸과 자매로 오해받는 동안 외모로 놀라움을 안겼다. 손주에게는 이모로 불린 일화까지 공개했다.

5일 방송된 MBN '바디인사이트'에는 김예령과 딸 김수현이 출연했다.

MC 김기리는 "모녀 사이로 보이지 않을 정도로 두 분 다 동안이시다"라며 김예령 모녀의 실물에 감탄했다. 김기리가 조심스레 나이를 묻자 김예령은 환갑이라고 밝혔고, 김수현은 38세에 초등학생 아들 2명이 있다고 전해 다시금 놀라움을 안겼다.

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김수현은 너무 동안인 엄마를 둔 탓에 오해를 받은 일화도 전했다. 그는 "어렸을 때 엄마랑 밖에 나가면, 엄마를 엄마로 본 적이 없다. 이모로 봤고, 저를 막냇동생로 보는 경우도 있었다"라고 말했다. 이어 "크면 (오해가) 사라질 줄 알았는데 이젠 자매로 오해를 받아서 손해 보는 느낌으로 살고 있다"라고 덧붙였다.

MC 인교진은 "주변 할머니들과 달라 손주들도 혼란스러울 것 같다"라고 물었고, 김예령은 "손주가 어렸을 때 저를 오랜만에 보고 '이모'라고 부른 적이 있다. 그래서 큰애가 '엄마의 엄마야!'라면서 동생을 혼냈다"라며 웃었다. 또 "친구나 친구 할머니가 저를 보고 '정말 할머니 맞냐'고 놀랄 때가 있다. 그러면 손주는 '할머니가 젊구나'라며 좋아한다"라며 흡족해했다.

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한편 김예령은 1966년생으로 올해 나이 60세다. 사위는 기아타이거즈 간판 투수였던 전 야구선수 윤석민이다.

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joyjoy90@sportschosun.com