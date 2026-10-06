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'윤석민 장모' 60세 김예령, 얼마나 동안이길래.."손자가 이모라고 부르기도" ('바디')

이게은 기자

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'윤석민 장모' 60세 김예령, 얼마나 동안이길래.."손자가 이모라고 부르기도" ('바디')

[스포츠조선 이게은기자] 배우 김예령이 환갑의 나이에도 딸과 자매로 오해받는 동안 외모로 놀라움을 안겼다. 손주에게는 이모로 불린 일화까지 공개했다.

5일 방송된 MBN '바디인사이트'에는 김예령과 딸 김수현이 출연했다.

MC 김기리는 "모녀 사이로 보이지 않을 정도로 두 분 다 동안이시다"라며 김예령 모녀의 실물에 감탄했다. 김기리가 조심스레 나이를 묻자 김예령은 환갑이라고 밝혔고, 김수현은 38세에 초등학생 아들 2명이 있다고 전해 다시금 놀라움을 안겼다.

'윤석민 장모' 60세 김예령, 얼마나 동안이길래.."손자가 이모라고 부르기도" ('바디')

김수현은 너무 동안인 엄마를 둔 탓에 오해를 받은 일화도 전했다. 그는 "어렸을 때 엄마랑 밖에 나가면, 엄마를 엄마로 본 적이 없다. 이모로 봤고, 저를 막냇동생로 보는 경우도 있었다"라고 말했다. 이어 "크면 (오해가) 사라질 줄 알았는데 이젠 자매로 오해를 받아서 손해 보는 느낌으로 살고 있다"라고 덧붙였다.

MC 인교진은 "주변 할머니들과 달라 손주들도 혼란스러울 것 같다"라고 물었고, 김예령은 "손주가 어렸을 때 저를 오랜만에 보고 '이모'라고 부른 적이 있다. 그래서 큰애가 '엄마의 엄마야!'라면서 동생을 혼냈다"라며 웃었다. 또 "친구나 친구 할머니가 저를 보고 '정말 할머니 맞냐'고 놀랄 때가 있다. 그러면 손주는 '할머니가 젊구나'라며 좋아한다"라며 흡족해했다.

한편 김예령은 1966년생으로 올해 나이 60세다. 사위는 기아타이거즈 간판 투수였던 전 야구선수 윤석민이다.

joyjoy90@sportschosun.com

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