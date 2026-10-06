'17kg 쪘던' 안재현, 뼈말라로 돌아간 근황.."옷 3인치씩 줄였다"

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[스포츠조선 이게은기자] 17kg을 찌웠던 배우 안재현이 깡마른 근황을 전해 동네 어르신의 걱정까지 샀다.

5일 안재현의 유튜브 채널 '안재현'에는 '성수 핫플은 모르겠고 제 단골집 갑니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

안재현은 세탁소에 가는 길, 동네 어르신을 만나 "오랜만에 뵌다"라며 반갑게 인사했다. 어르신이 14kg나 빠졌다고 하자 "왜 이렇게 많이 빠지셨어? 힘들어. 잘 드셔야 돼"라며 걱정하기도.

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그러자 어르신도 삐쩍 마른 안재현에게 "왜 이렇게 빠졌냐. 살 빠지니까 보기 싫다"라며 걱정했다. 이어 어르신은 "먹을 게 없어서 그래? 먹을 거 없으면 내가 줄게"라며 안재현을 챙기는 따뜻한 모습을 보였다.

안재현은 제작진에게 "살이 많이 빠져서 옷을 다 3인치 정도 줄였다"라고 알렸다. 제작진은 안재현이 세탁소에서 옷을 한아름 찾자 깜짝 놀랐고, 안재현은 "수선한 바지가 많다"라고 말했다.

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한편 안재현은 최근 "베드신이 있는 드라마에 캐스팅돼 근육 있는 몸이 필요했다"라며 약 60kg에서 77kg까지 벌크업했다고 밝혔다. 하지만 이날 영상에서는 살이 급격히 빠진 모습으로 등장해 눈길을 끌었다.

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joyjoy90@sportschosun.com