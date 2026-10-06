장호준 셰프, 마운자로 맞고 25kg 감량..확달라진 비주얼에 한채아 깜짝 "인물 났다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한채아가 25kg 감량에 성공한 장호준 셰프의 달라진 비주얼에 깜짝 놀랐다.

5일 유튜브 채널 '한채아'에는 '한채아, 이걸 하루에 다 먹는다고?｜광장시장부터 장호준 셰프 오마카세까지'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한채아는 지인과 함께 장호준 셰프가 새롭게 문을 연 가게를 찾았다. 가게에 도착한 한채아는 "오면서 생각했다. 오픈인데 빈손으로 왔다고"라며 빈손으로 방문한 것에 미안한 마음을 드러냈다.

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이에 장호준 셰프는 "오시는 게 선물"이라며 한채아를 반갑게 맞이했다.

그러면서 "즐거운 시간 보내시고, 다른 손님을 모시고 오면 된다. '저기 괜찮더라' 소문 내달라"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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이후 한채아는 장호준 셰프가 추천하는 메뉴를 하나씩 맛보며 본격적인 식사를 즐겼다. 장호준 셰프는 메뉴마다 음식에 대한 설명을 곁들였고, 한채아는 맛뿐만 아니라 정갈하고 아름다운 플레이팅에도 감탄했다.

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한채아는 "미적 감각이 뛰어나시다"라며 장호준 셰프의 섬세한 플레이팅을 칭찬했다.

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이에 장호준 셰프는 "제가 이렇게 생겼지만 아기자기한 거 좋아한다"라고 너스레를 떨었다.

그러자 한채아는 장호준 셰프의 달라진 외모를 유심히 바라보더니 "아니다. 셰프님 지금 인물 나셨다"라고 말했다.

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지인 역시 "'흑백요리사' 때 이렇게 나가셨어야죠"라고 거들어 웃음을 자아냈다.

장호준 셰프는 이에 "그때보다 25kg 빠졌다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. '흑백요리사' 출연 당시와 비교해 눈에 띄게 달라진 비주얼의 비결이 체중 감량이었던 것.

장호준 셰프는 앞서 비만 치료제 '마운자로'의 도움을 받아 체중을 감량했다고 밝힌 바 있다.

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그는 당시 "먹는 양이 어마어마했다. 위를 줄이고 주사제를 끊자고 했는데 다이어트를 경험해보니까 끊을 수가 없다"며 "굶어서 빼는 거랑 똑같다. 샤워하고 나면 초라해 보이긴 한다"고 털어놓기도 했다.

한편 장호준 셰프는 2024년 공개된 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에서 백수저 셰프이자 '일식 끝판왕'으로 출연해 대중에게 이름을 알렸다. 현재 4개의 식당을 운영하고 있으며, 2025년 공개된 '흑백요리사' 시즌2에서는 특별 심사위원으로 출연했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com