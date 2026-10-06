오윤아 발달장애 子, 다이어트후 반쪽됐다..취업후 끝없는 도전 "파이팅"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 오윤아가 아들 민이의 다이어트 근황을 공개하며 응원을 보냈다.

오윤아는 6일 자신의 SNS에 "화이팅"이라는 짧은 응원 메시지와 함께 아들 민이의 근황이 담긴 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 민이는 편안한 운동복 차림으로 운동에 나선 모습이다. 꾸준히 운동을 이어가고 있는 듯한 모습과 함께 이전보다 한층 슬림해진 체형이 눈길을 끈다. 특히 건강한 모습으로 운동에 집중하고 있는 민이의 모습이 보는 이들의 미소를 자아낸다.

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오윤아 역시 아들의 변화를 지켜보며 "화이팅"이라는 메시지를 덧붙여 응원을 전했다. 아들을 향한 애정과 함께 건강한 변화를 위해 노력하고 있는 민이의 모습이 훈훈함을 더한다.

한편 오윤아는 이혼 후 자폐 스펙트럼을 가진 아들 민이와 함께 생활하며 남다른 모성애를 보여왔다. 오윤아는 방송과 SNS 등을 통해 아들과 함께하는 일상을 꾸준히 공개하며 많은 이들의 응원을 받아왔다.

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최근에는 아들 송민 군이 취업한 근황은 물론, 오윤아가 11년 만에 비연예인과 재혼해 새로운 가정을 꾸렸다는 소식을 전하며 많은 축하를 받기도 했다. 새로운 출발을 알린 오윤아가 아들 민이와 함께 만들어갈 앞으로의 일상에도 관심이 모이고 있다.