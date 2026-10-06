주병진, '꽃뱀 누명' 26년 지나도 트라우마..."가슴에 난 상처 절대 안 지워져"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 주병진이 과거 성폭행 누명으로 겪었던 고통을 털어놨다. 법정 공방 끝에 무죄 판결을 받았지만, 당시의 상처는 여전히 지워지지 않았다고 고백했다.

5일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 주병진과 이경규가 36년 만에 한자리에 만나 방송과 인생에 대한 이야기를 나눴다.

이날 주병진은 사업가로 성공했던 시절을 돌아보며 돈만을 목표로 삼았던 것을 후회한다고 밝혔다.

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그는 "지금도 내가 후회하는 것이 내 목표가 돈을 버는 것이었다. 그런데 그게 굉장히 무식한 꿈이었다"며 "돈을 벌었는데 그 허탈감이 이루 말할 수 없었다. 1차 목표만 있었지 다음 꿈이 없었다"고 말했다.

이어 "이게 이뤄지면 내가 어디로 가야겠다는 목표를 또 설정했어야 하는데 난 방황했다"며 "그러다 좌절이나 먹구름이 끼는 느낌을 받으면서 세상이 무서워지는 걸 알게 됐다"고 털어놨다.

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방송인과 사업가로 전성기를 누리던 주병진은 지난 2000년 성폭행 혐의로 구속되는 등 시련을 겪었다.

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이후 2년간의 법정 공방 끝에 무죄 판결을 받았으나, 그 과정에서 입은 마음의 상처는 오랜 세월이 흐른 뒤에도 남아 있었다.

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주병진은 "자신의 욕심으로 남의 인생을 망가뜨리는 건 큰 죄다"라며 "삶을 망가뜨리면 그 긴 세월을 어둠 속에 살아야 한다. 그 고통은 이루 말할 수 없다"고 토로했다.

특히 "가슴에 상처 난 것은 절대 안 지워진다. 죽을 때까지 나를 계속 힘들게 한다"고 밝혀 당시 사건이 남긴 깊은 고통을 전했다.

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힘든 시기 우연히 다른 사람의 생명을 구했던 일화도 공개했다.

주병진은 마음이 힘들어 한강을 찾았던 날, 다리 위에서 위험한 상황에 놓인 한 사람을 발견했다고 회상했다.

그는 상대가 놀라지 않도록 조심스럽게 다가가 안전한 곳으로 이끌었고, 이후 함께 앉아 이야기를 나눴다고 설명했다.

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그는 "갑자기 통곡을 하더라"며 당시를 떠올렸다. 이어 인근 포장마차로 자리를 옮겨 상대의 이야기를 들어줬다고 밝혔다.

주병진은 "나도 비슷한 입장으로 갔는데 그 사람에게 '약한 마음 갖지 말라'고 조언했다. 그리고 경찰에게 인계해 주고 왔다"고 전했다. 자신의 고통을 안고 찾았던 곳에서 또 다른 이의 아픔을 마주하고 손을 내민 사연이었다.

narusi@sportschosun.com