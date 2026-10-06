사춘기 아들 생각 안하나…일라이-지연수, 양육비 전쟁 "월 85만원? 천만원 줬다"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 유키스 출신 일라이와 전처인 지연수가 양육비 관련 발언으로 갈등을 빚고 있다.

일라이는 5일 자신의 계정에 장문의 입장문을 게재했다. 그는 "내가 쓰레기 같은 인간이라거나 양육비에 인색하다는 댓글을 봤다. 이런 문제를 공개적으로 언급하고 싶지 않았지만 어떻게 85만원이라는 양육비가 책정됐는지 말하고 싶다"고 말문을 열었다.

일라이는 "아들의 복지에 가격표를 매기고 싶지 않았다. 정해진 금액을 딱 주기보다는 아들에게 무언가 필요할 때마다 돈을 보냈다. 학교에서 필요한 물건을 산다거나 외식을 한다거나 아들과 관련된 지출이 있다고 할 때마다 돈을 보냈다. 3~4개월 동안 매달 약 6000~8000달러(한화 약 800만~1000만원)를 보냈다"고 해명했다.

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이어 "(지연수가) '강호동의 밥심'에서 내가 양육비를 주지 않는다고 하는 걸 봤다. 내가 보낸 돈이 공식적으로 양육비로 지정되지 않았을 수는 있지만 내 입장에서는 아들의 생활을 돕기 위해 보낸 돈이었다. 당시 팬데믹 시기라 최저임금을 받고 일하고 있었다. 보낸 돈의 상당 부분은 제한적인 저축에서 나온 것으로 할 수 있는 한 돈을 보내며 빚을 질 까 걱정할 지경이었다. 그래서 85만원이라는 양육비가 책정됐다. 아들을 만날 수 있을 때나 명절에는 지금도 계속해서 용돈도 주고 있다"고 말했다.

일라이와 지연수는 11세 연상연하 커플로 2014년 결혼, 슬하에 아들 민수 군을 뒀다. 그러나 6년 만인 2020년 이혼했다. 이후 지연수는 방송을 통해 가장 어린 아이에게 주는 최저 양육비가 64만원인데 자신은 85만원을 양육비로 받고 있으며, 양육비만으로는 생계를 유지하기 어려워 곰탕집에서 아르바이트를 하고 있다고 말했다.

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이에 일라이를 향한 비난이 쏟아지자 일라이가 직접 해명에 나선 것. 물론 일라이와 지연수는 이혼했기 때문에 일라이가 지연수의 생계나 생활을 도울 이유는 없다. 양육비는 지연수가 아닌 아들을 위한 돈이기 때문에 '지연수가 월세로 작은 집에 살고 있다', '당장 지연수는 이혼하고 뭘 먹고 사느냐'는 일부 비난에는 근거가 없다. 그렇다고 일라이가 마냥 당당할 수 있는 건 아니다. 부모 입장에서 아이를 위해 양육비를 지급하는 건 너무나 당연한 일일 뿐, 매달 양육비를 줬다는 사실과 3개월간 1000만원씩 총 3000만원의 목돈을 줬다는 사실이 대단한 건 아니다.

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무엇보다 일라이와 지연수의 행동에는 아들에 대한 배려가 빠져 있기 때문에 우려의 목소리가 나오고 있다.

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부모가 각자의 사정으로 이혼을 선택한 것은 개인의 자유이지만 적어도 아이에게는 함께할 수 없다는 것, 그로 인한 상처와 결핍을 심어주게 됐다는 것에 대한 미안함이 양육비의 많고 적음보다 우선되어야 한다. 그런데도 지연수와 일라이는 이혼한지 6년이 지났음에도 서로가 거짓말을 하고 있다며 날을 세운다. 지연수는 입 열 때마다 생활고를 호소하며 사연팔이를 하고, 일라이는 버젓이 재혼 웨딩 사진을 SNS에 게재하며 행복을 이야기하고 있다.

아들 민수 군은 2016년 생으로, 올해 11세다. 사춘기에 접어들 나이다. 민감하고 감수성 예민한 시기에 부모의 이런 행동을 어떻게 받아들일까. 두 사람의 사연은 두 사람만 알면 된다. 이제는 아들을 위해서라도 상처에 소금 뿌리기는 그만둘 때다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com