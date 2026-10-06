이경규, '말투 어눌' 건강이상설 직접 해명…"술자리 주 1회로 줄였다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 이경규가 최근 불거진 건강이상설을 직접 해명했다.

체력 평가 결과지를 공개하며 건강에 문제가 없다고 밝힌 그는 운동을 시작하고 술자리를 주 1회로 줄였다며 달라진 생활 습관도 전했다.

5일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에서는 주병진과 이경규가 36년 만에 한자리에 만나 방송과 인생에 대한 이야기를 나눴다.

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이날 박세리가 "건강하시죠?"라고 묻자 이경규는 "건강하지"라고 답했다.

이어 최근 자신을 둘러싼 건강이상설을 언급하며 체력 평가서를 꺼냈다.

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이경규는 "요즘 기사를 보니까 내 건강이 안 좋다는 설이 떠돌았다. 말이 어눌하다더라"며 "그래서 내가 서울시에서 하는 체력테스트를 했다"고 밝혔다.

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그가 공개한 검사 결과는 100점 만점에 55점이었다. 이경규는 점수가 다소 낮게 나온 이유에 대해서도 특유의 입담으로 설명했다.

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그는 "내 나이가 있음에도 불구하고 어르신들 측정하는 곳에서 해야 하는데 자존심상 못하겠다고 해서 일반 성인들이 가는 곳에서 했다"며 "그러다 보니 좀 약하게 나왔다"고 말해 웃음을 자아냈다.

건강 관리를 위해 바꾼 생활 습관도 공개했다. 평소 술을 즐겨 마셨던 이경규는 최근 운동을 시작했으며, 술자리 역시 주 1회 수준으로 줄였다고 전했다.

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앞서 이경규는 유튜브 영상에서 말투가 평소보다 어눌해 보인다는 반응이 나오면서 건강이상설에 휩싸였다. 영상을 본 누리꾼뿐 아니라 지인들로부터도 건강을 걱정하는 연락을 받았다고 밝혔다.

당시 이경규는 "어눌한 게 아니다. 화가 나서 목이 쉬어서 그런 것"이라고 해명했다. 이번 방송에서도 건강하다는 입장을 밝히며 체력검사 결과와 근황을 직접 공개했다.

한편 이경규의 소속사 역시 건강이상설에 대해 "사실무근"이라고 밝혔다. 유튜브 촬영 당시 수면 부족으로 다소 피곤한 상태였다며 건강에 문제가 있다는 추측을 일축했다.

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narusi@sportschosun.com