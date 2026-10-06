장재인, 송하예 소속사와 전속계약…대중성 더한다

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 장재인이 드디어 대중성을 덧입는다.

니치뮤직은 6일 장재인과의 전속계약 체결 소식을 전했다.

소속사는 "장재인은 누구와도 닮지 않은 독보적인 음색과 자신만의 언어, 뚜렷한 음악적 색깔을 지닌 아티스트"라며 "장재인만의 고유한 음악적 정체성을 존중하면서도 더 많은 대중이 자연스럽게 공감하고 즐길 수 있는 음악을 선보일 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.

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장재인은 2010년 Mnet '슈퍼스타K2'를 통해 얼굴을 알렸다. 유니크하고 독특한 음색, 파워풀한 창법, 수준급의 작사 작곡 실력에 윤종신을 비롯한 심사위원들도 박수를 보냈다. 이후 SBS 드라마 '아테나 : 전쟁의 여신' OST '플리즈'로 정식 데뷔, 다양한 음악을 발표하며 자신만의 음악 세계를 구축했다.

특히 장재인은 소신 발언을 이어가며 화제를 모았다. 집단 따돌림과 성폭행을 당했던 비극적인 과거사를 고백했고, 위너 출신 남태현의 양다리 사건을 폭로하기도 했다. 최근에는 유튜브 채널을 통해 대중과의 소통을 시작했다.

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이번 전속계약으로 장재인은 자신의 정체성은 유지하면서 보다 많은 대중과 호흡알 수 있도록 새로운 변화에 나선다.

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소속사 측은 "장재인의 고유한 색깔을 지키면서도 더 많은 사람들이 그의 음악을 만나고 공감할 수 있도록 접점을 넓혀갈 것"이라며 "새로운 음악과 라이브 공연, 페스티벌을 비롯한 다양한 콘텐츠를 통해 장재인의 새로운 챕터를 만들어갈 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

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니치뮤직은 송하예 유용호가 소속되어 있는 레이블이다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com