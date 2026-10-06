백진경, 100만 뷰 터진 '공대 너드남' 데이트.."존박 가고 케빈 왔다"

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[스포츠조선 조민정 기자] '명예영국인' 백진경이 미국 킹카 존과의 이별(?) 뒤 이번에는 미국 공대 너드남 케빈을 새 상대로 만났다. 극과 극 캐릭터의 황당한 소개팅 상황극은 공개 하루 만에 조회수 100만회를 넘기며 또 한 번 '연기 차력쇼'를 탄생시켰다.

최근 유튜브 채널 '명예영국인 world'에는 미국 공대생 케빈과 영국 차브걸 신디의 데이트를 그린 새로운 영상이 공개됐다.

앞서 가수 존박이 미국 풋볼 킹카 '존'으로 등장해 백진경과 연인 상황극을 펼쳤다면 이번에는 정반대 캐릭터가 등장했다. 안경에 다소 어수룩한 패션, 컴퓨터 조립이 취미인 전형적인 '공대 너드남' 케빈이다.

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백진경은 이전과 마찬가지로 거침없는 영국 차브걸 '신디'로 변신했다.

두 사람은 처음 만난 순간부터 삐걱거렸다. 신디는 케빈의 옷차림과 안경부터 취미까지 하나하나 평가하며 직설적인 말을 쏟아냈고 케빈은 당황하면서도 신디에게 호감을 숨기지 못했다.

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어울릴 것 같지 않은 두 사람의 온도 차가 오히려 웃음 포인트가 됐다.

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게임을 시작하자 분위기는 더욱 과열됐다. 두 사람 모두 예상 밖의 승부욕을 발휘하면서 서로 지지 않으려 티격태격했고 어색했던 첫 만남은 어느새 유치한 말싸움과 경쟁으로 변했다.

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영국과 미국의 언어·문화 차이를 활용한 장면들도 이어졌다. 신디가 사용하는 영국식 표현을 케빈이 이해하지 못하거나 음식과 음료를 부르는 방식에서 서로 엇갈리는 모습이 연달아 등장했다.

데이트 후반에는 서로의 휴대전화 사진을 확인하다 과거 연애사까지 들통나는 위기도 찾아왔다.

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하지만 두 사람은 과거는 과거일 뿐이라는 듯 다시 관계를 수습했고 결국 함께 쇼핑에 나서기로 하며 뜻밖의 해피엔딩을 맞았다.

특히 영상 공개 이후 반응은 폭발적이었다. 하루 만에 조회수 100만회를 넘어선 데 이어 댓글도 수천개가 쏟아졌다.

누리꾼들은 이전 '존 신디' 조합과 새롭게 등장한 '케빈 신디'를 비교하는 재미에도 빠졌다.

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"드디어 김성윤이 제대로 된 개그 파트너를 만났다", "케빈 연기를 왜 이렇게 잘하냐", "제발 케빈 데리고 계속 찍어달라", "미국 공대생 캐릭터가 너무 현실적이다" 등 새 캐릭터의 연기와 두 사람의 호흡을 향한 반응이 이어졌다. 케빈이 어설픈 모습과 달리 신디의 거침없는 공격을 받아치는 장면들이 호평을 받으며 후속편을 요청하는 댓글도 쏟아졌다.

'명예영국인' 백진경 역시 예상 밖의 폭발적인 반응에 놀라움을 감추지 못했다.

백진경은 영상 공개 하루 만에 조회수가 100만회에 육박하자 "지금 솔직히 좀 카타르시스가 온다"며 벅찬 소감을 전했다. 이어 "내 유머 코드로 친구들을 저격했는데 지금 명중해서 온몸에 소름 돋는다"며 "어떻게 나랑 이렇게 코드가 잘 맞지? 너무 고맙다"고 시청자들에게 감사함을 드러냈다. 그러면서 "앞으로도 이런 거 많이 끓여올게"라고 예고해 케빈과의 후속 콘텐츠를 비롯한 새로운 상황극에 대한 기대감을 높였다.

백진경은 기획과 편집, 자막을 직접 맡고 있다고 밝히며 자신이 원하는 독특한 카메라 무빙을 구현해주는 제작진에게도 고마움을 전했다.

앞서 백진경은 지난 8월 존박과 함께 '미국 킹카 John 영국 차브 Cindy'라는 콘셉트의 영상을 선보여 화제를 모았다. 당시 두 사람은 미국식 영어와 영국식 영어의 차이부터 보드게임을 둘러싼 유치한 신경전까지 능청스럽게 소화하며 실제 연인을 방불케 하는 코믹 호흡을 보여줬다.

이번에는 완벽한 미국 킹카 대신 어딘가 어설픈 공대 너드남으로 상대가 바뀌었다. 캐릭터 하나만 바꿨을 뿐인데 또 다른 케미가 터지면서 '명예영국인' 특유의 문화 차이 상황극이 다시 한번 통했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com