윤서빈, 6일 신곡 '글로우' 발표…11개월만 컴백

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 겸 배우 윤서빈이 신곡을 발표한다.

윤서빈은 6일 오후 6시 싱글 '글로우'를 발표한다. '글로우'는 지난해 11월 발매한 '나우 마이 플레이리스트 풀 오브 브레이크업 송스' 이후 11개월 만에 선보이는 신보다.

타이틀곡 '글로우'는

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가수 겸 배우 윤서빈이 빈티지한 기타 사운드와 느긋한 그루브가 어우러진 미드템포 힙합 R&B 트랙이다. 어둠이 스며드는 저녁, 혼잡한 세상 속에서도 늘 서로를 지켜주는 작은 빛을 노래하며, 담백한 비트 위로 아련하고 따뜻한 정서를 천천히 전달한다. 고요한 순간에도 서로의 곁을 지키며 오래도록 함께 빛나고 싶은 진심 어린 마음을 그려냈다.

특히 윤서빈은 실력파 프로듀서 닥터조와 직접 작사 작곡에 참여, 진솔한 언어와 멜로디로 진정성을 더했다.

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윤서빈은 배우로서도 활발한 활동을 이어가고 있다. 윤서빈은 대학로 링크아트센터드림에서 18일까지 상영되는 뮤지컬 '제임스 바이런 딘'에서 타이틀롤을 맡아 열연 중이다. 작품은 제임스 딘이 생을 마감하기 직전 5분을 그렸다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com