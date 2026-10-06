김종민, 결혼 1년 만에 아빠 된다…11세 연하 ♥아내 임신 17주

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 김종민이 결혼 1년 만에 아빠가 된다는 소식을 전한다.

아내가 임신 17주차에 접어든 가운데, 2세를 갖기 위해 1년간 금주하며 건강을 관리했다고 밝혔다.

오는 7일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 MC 김종민이 아내의 임신 소식을 직접 공개한다.

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이날 김종민은 "제가 아빠가 됐다"며 "아내가 임신 17주차가 됐다"고 밝힌다.

지난해 11세 연하의 비연예인 아내와 결혼한 뒤 2세를 준비해온 그는 예비 아빠가 된 기쁨을 드러낸다.

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특히 아이를 기다리며 생활 습관까지 바꿨다고 전해 눈길을 끈다. 김종민은 "제가 아이를 갖기 위해 1년 동안 금주를 하고 건강관리를 했다"며 "덕분에 빨리 아이가 찾아와 준 것 같다"고 말한다.

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아내의 임신 사실을 처음 알게 된 순간과 태몽, 아이의 성별도 공개할 예정이다.

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그동안 '슈퍼맨이 돌아왔다' MC로 육아 가족들의 일상을 지켜봤던 김종민이 이제 자신의 2세 이야기를 전하게 됐다.

함께 진행을 맡은 랄랄과 제작진도 축하를 보냈다. 제작진은 "MC 김종민의 2세 소식을 랄랄과 제작진 모두가 함께 축하했다"며 "그동안 '슈돌'을 통해 육아 선배들의 이야기를 가까이서 지켜봐 온 김종민이 예비 아빠로서 보여줄 새로운 모습도 기대해주시길 바란다"고 전했다.

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한편 김종민은 지난해 11세 연하의 비연예인 아내와 결혼했다. 김종민이 직접 전하는 임신 소식과 자세한 이야기는 오는 7일 오후 8시 30분 방송되는 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 공개된다.

narusi@sportschosun.com