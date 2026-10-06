장항준, 벌써 오스카 품었다?…송은이·김풍 손잡고 은밀한 오디션('거장항준')

사진제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 장항준이 송은이, 김풍과 '거장 사단'을 결성하고 톱배우 캐스팅에 나선다.

오는 15일 첫 방송되는 SBS 새 예능 '거장항준'은 장항준이 자신의 자전영화 '거장항준'에 출연할 톱배우를 캐스팅하기 위해 은밀한 오디션을 펼치는 시네마틱 토크쇼다. 장항준과 스타들이 캐스팅을 두고 벌이는 밀고 당기는 토크를 예고한다.

첫 방송을 앞두고 공개된 3인 포스터에는 장항준과 송은이, 김풍이 나란히 등장했다. 세 사람은 턱시도를 차려입은 채 황금빛 트로피를 품에 안고 환한 미소를 짓고 있다. 마치 이미 오스카 트로피를 거머쥔 듯한 모습으로 '거장항준' 특유의 유쾌한 분위기를 드러냈다.

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장항준을 중심으로 뭉친 이른바 '거장 사단'의 조합도 눈길을 끈다. 장항준의 오랜 파트너이자 제작사 대표인 송은이와 어디로 튈지 모르는 조감독 김풍이 각각 그의 곁을 지킨다. 오랜 시간 호흡을 맞춰온 세 사람이 특유의 입담과 티키타카로 프로그램을 이끌 예정이다.

여기에 매회 장항준의 차기작 오디션에 도전하는 톱배우들이 합류한다. 배우들은 '거장'의 선택을 받기 위해 솔직한 이야기를 털어놓는 것은 물론, 장항준과 캐스팅을 둘러싼 치열한 밀당을 벌이며 색다른 웃음을 선사할 전망이다.

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장항준, 송은이, 김풍이 뭉친 SBS 새 시네마틱 토크 예능 '거장항준'은 오는 15일 오후 9시 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com