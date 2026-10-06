‘사업가♥’ 고우리, 출산 하루전 만삭 배 공개…“드디어 내일 복덩이 만나”

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 레인보우 출신 고우리가 출산을 하루 앞두고 만삭의 솔직한 심경을 전했다. 10개월 동안 품어온 아기 '복덩이'를 만날 생각에 설렘과 긴장이 교차하는 모습이다.

고우리는 5일 자신의 SNS에 만삭 근황을 담은 사진과 함께 출산을 앞둔 소감을 남겼다.

그는 "막달에 급격하게 살이 찌더라구요"라며 "손가락 발가락 마디마디 너무 아프고 숨 막히고 덥고, 이런 기분 처음이야"라고 막달 임신부의 고충을 털어놨다. 이어 "선배 맘들, 막달에 뭐가 제일 힘드셨나요?"라고 묻더니 "D-1 내일 저는 드디어 방 빼러 갑니다. 야호"라고 특유의 유쾌한 표현으로 출산이 임박했음을 알렸다.

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또 다른 글에서는 "드디어 내일 복덩이를 만나요"라며 "복덩이와 함께한 10개월 너무 행복했어요. 시간이 참 빠르네요 벌써 내일이라니"라고 벅찬 마음을 드러냈다. 그러면서 "무섭기도 설레기도 한 밤이에요. 건강하게 잘 낳고 오겠습니다"라며 출산을 하루 앞둔 긴장감도 솔직하게 전했다.

공개된 사진 속 고우리는 소파에 편안하게 누운 채 만삭의 배를 감싸고 있다. 옆에는 반려묘가 나란히 자리해 평온한 분위기를 더했다.

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다른 사진에서는 잠옷 차림으로 거울 셀카를 찍으며 볼록하게 나온 배를 그대로 드러냈다. 한 손으로 배를 감싼 채 미소를 짓는 모습에서 출산을 앞둔 행복감이 고스란히 느껴진다.

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한편 고우리는 지난 2022년 5세 연상의 사업가와 결혼했다. 이후 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받았고 10개월의 기다림 끝에 첫 아이와 만남을 앞두고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com