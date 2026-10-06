황정음, 불륜 폭로→이혼하더니 "결혼전 2015년으로 돌아가고 싶다" 고백

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음이 시간을 되돌릴 수 있다면 결혼 전인 2015년으로 돌아가고 싶다고 밝혀 눈길을 끌었다.

황정음은 지난 5일 자신의 SNS를 통해 팬들과 Q&A를 진행했다.

황정음은 "제가 유튜브를 시작한 지도 벌써 5개월이 지났더라"며 "제 채널을 찾아주시고 함께 해주시는 분들에게 감사한 마음을 담아 우리끼리 수다 떠는 Q&A 시간을 가져보려 한다"고 전했다.

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이어 팬들에게 평소 궁금했던 점을 편하게 질문해달라고 했다. 이에 다양한 일상과 관련된 질문이 쏟아졌고, 황정음은 솔직한 답변으로 소통했다.

한 팬이 "혼자만의 시간이 필요하거나 스트레스를 받을 때 어떻게 하느냐"고 묻자 황정음은 "많이 먹는다"고 답해 웃음을 자아냈다. 두 아들과 함께할 때 가장 좋아하는 시간이 언제냐는 질문에는 "반려견들과 남산을 탈 때"라고 답했다.

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특히 황정음은 "시간을 돌릴 수 있다면 언제로 제일 돌아가고 싶어요?"라는 질문에 "결혼 전이요. 2015년"이라고 답했다.

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한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 뒀다. 두 사람은 한 차례 이혼 위기를 겪기도 했으나 재결합했다.

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하지만 이후 황정음은 남편의 외도를 암시하는 내용의 글과 사진을 SNS에 잇달아 공개하며 불륜 의혹을 직접 제기했다. 당시 황정음은 남편과 관련된 여성의 SNS 게시물을 공개하는 등 거침없는 폭로를 이어가며 화제를 모았다.

결국 두 사람은 다시 파경을 맞았고, 황정음은 2024년 2월 이혼 소송을 진행 중이라고 밝혔다. 이후 두 사람의 이혼 조정이 성립하면서 법적으로 남남이 됐다.

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jyn2011@sportschosun.com