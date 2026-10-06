성현주, 6년전 먼저 떠난 8살 子 회상에 오열…"1000일 동안 중환자실 지켜"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 성현주가 6년 전 세상을 떠난 아들을 떠올리며 눈물을 흘렸다.

지난 5일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 KBS 공채 22기 개그맨 동기들이 출연했다.

이날 성현주는 먼저 세상을 떠난 첫째 아들에 대한 기록을 담은 에세이 '너의 안부'를 언급하며 조심스럽게 이야기를 꺼냈다.

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그는 "아이가 1000일 정도 의식 없이 살았다. 아이를 보살피면서 만난 사람들, 나한테 힘이 돼준 사람들, 나를 살게 해준 사람들에 대한 책"이라며 "많은 분이 읽어주셔서 감사하다"라고 말했다.

성현주는 "2014년도에 출산을 했고, 아이가 5살에 사고가 나서 8살에 보내줬다"며 "의식 없이 1000일 동안 중환자실에 있었다"고 밝혔다.

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그는 "아이가 크리스마스 날 세상을 떠났다"라면서 "모든 약물을 끊고 아이가 떠나는 걸 옆에서 같이 기다렸다. 우리가 예상했기 때문에 그래서 병실에서 영안실까지 가는 시간이 꽤 짧더라"고 말했다.

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이어 영안실에서 아들의 마지막 모습을 마주했던 순간을 떠올렸다. 성현주는 "영안실에 도착해서 내가 아이의 눈을 마지막으로 감겨줬다"라면서 "딱 감기고 뒤로 돌아봤는데 22기 동기들이 검은색 긴 패딩을 입고 다 뒤에 있더라. 저들이 어떻게 기억하고 왔지 싶었다"라며 눈물을 흘렸다. 이어 "장례를 치르는 동안 모두가 조용히 와서 함께 해줬다"라며 곁을 지켜준 동기들에 고마움을 전했다.

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성현주는 "내가 개그우먼이 되어서 부와 명예를 누리지는 못했지만 이렇게 좋은 친구들을 얻은 것만으로도 코미디언이 되기를 참 잘했구나라는 생각을 했다"며 "이 자리를 빌려 우리 동기들한테 그때 큰 힘이 돼줘서 정말 고맙다고 말하고 싶다"고 전했다.

그러면서 동기들에게 한 가지 부탁도 했다. 성현주는 "돌잔치 같은 경사가 있으면 불러도 되는데 아이 생각 날까 봐 나를 안 부르더라"며 "나는 오히려 그런데 가서 더 적극적으로 축하해주고 싶다. 우리 동기들 말고도 다들 편하게 나를 불러주고, 나를 좀 편하게 대해줬으면 좋겠다"고 바랐다.

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한편 성현주는 2007년 KBS 22기 공채 개그우먼으로 데뷔했으며 2011년 결혼했다. 이후 2014년 서후 군을 품에 안았지만 2020년 먼저 떠나보내는 아픔을 겪었다. 이후 지난해 9월 딸 지후를 출산했다.

anjee85@sportschosun.com