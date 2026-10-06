노홍철, 김연아 실물에 “X나 예쁘네요” 돌직구 감탄…‘연느’ 미모 여전

사진=유튜브 채널 'wavie' 캡처

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 노홍철이 김연아의 실물을 보고 거침없는 감탄을 쏟아내 화제를 모으고 있다. 평소에도 과장된 리액션으로 유명한 노홍철이지만 이날만큼은 "X나 예쁘네요"라는 직설적인 한마디로 현장을 웃음바다로 만들었다.

지난 4일 서울 여의도공원 문화의 마당에서는 글로벌 러닝 대회 '2026 Run your way SEOUL 10K RACE'가 열렸다. 이날 노홍철은 애프터 콘서트 MC를 맡아 김연아와 이야기를 나눴다.

김연아는 네이비 포인트가 들어간 화이트 스포티 재킷 차림으로 행사장에 등장했다. 머리는 깔끔하게 묶어 올렸고 자연스러운 미소를 더해 단아하면서도 밝은 분위기를 자아냈다.

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현역 선수 시절을 떠올리게 하는 건강하고 풋풋한 이미지도 그대로였다. 운동복 차림임에도 또렷한 이목구비와 여전한 동안 미모가 돋보였고 현장 관객들의 시선도 자연스럽게 쏠렸다.

노홍철 역시 김연아의 실물을 보자 곧바로 감탄했다. 그는 김연아에게 "영상에서 보는 김연아 씨랑 직접 보는 김연아 씨랑 어떠냐"며 말을 꺼냈다. 이어 현장 관객들 사이에서도 김연아의 미모를 칭찬하는 반응이 이어지자 노홍철은 감정을 숨기지 못했다.

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노홍철은 "대한민국의 미래는 밝네요"라고 운을 뗀 뒤 "김연아 씨 X나 예쁘네요"라고 말해 현장을 술렁이게 했다. 이어 "제가 이런 말을 써본 적이 없는데 김연아 씨한테는 아깝지가 않습니다"라고 덧붙이며 다시 한번 미모에 감탄했다.

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예상치 못한 직설적인 칭찬에 김연아는 멋쩍은 듯 웃음을 터뜨렸다. 노홍철의 거침없는 미모 칭찬에 김연아는 "멀리 계셔서 다행입니다"라고 재치 있게 응수해 또 한 번 웃음을 안겼다.

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노홍철은 여기서 멈추지 않고 "한결같은 외모의 관리 비결이 뭡니까"라고 물으며 동안 비결까지 궁금해했다.

그러자 김연아는 잠시 생각한 뒤 "행복하게 사는 거 아닐까요?"라고 답했다.

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노홍철이 "그 행복의 근원은 뭘까요. 사랑하는 가족일까요? 아니면 연금일까요?"라고 너스레를 떨자 김연아는 "각자 다르지 않을까요. 본인만의 가치관이나 그런 거에 따라"라고 차분하게 답했다.

이날 영상은 이후 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산됐다. 특히 노홍철이 김연아를 바라보며 "X나 예쁘네요"라고 감탄하는 장면이 짧은 클립으로 퍼지면서 누리꾼들의 반응을 끌어내고있다.

김연아는 2022년 포레스텔라 고우림과 결혼했다. 결혼 후에도 각종 행사와 광고 등을 통해 대중과 소통하며 변함없는 미모와 여유로운 분위기로 꾸준히 화제를 모으고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com