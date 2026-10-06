[공식]송지호♥김소리, 10월 결혼…'배우 부부' 탄생

송지호(왼쪽), 김소리. 사진제공=알리아 스튜디오(AALIA)

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 송지호가 오랜 연인인 가수 겸 배우 김소리와 사랑의 결실을 맺는다.

송지호 소속사 인연엔터테인먼트는 6일 "소속 배우 송지호가 연예인 동료인 예비 신부와 백년가약을 맺고 아름다운 부부의 연을 맺는다"라고 밝히며 달달한 웨딩화보를 공개했다.

송지호의 배우자는 배우 겸 가수 김소리다. 두 사람은 서로에 대한 믿음으로 오랜 시간 교제 끝에 결혼한다.

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결혼을 앞두고 공개된 웨딩 화보 속에는 뚜렷한 이목구비와 아름다운 웨딩드레스 자태를 뽐내고 있는 미모의 예비 신부 김소리와 행복한 송지호의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다.

지난 2013년 영화 '친구2'로 데뷔한 송지호는 탄탄한 연기 내공으로 '선재 업고 튀어', '닥터 차정숙' 등 다양한 작품에서 필모그래피를 쌓아왔으며 최근까지도 활발한 연기 활동을 이어왔다. 특히 올해 2월 종영한 KBS2 드라마 '은애하는 도적님아'에서 홍은조(남지현)의 오라비 홍대일 역을 맡아, 극 초반부터 종영까지 코믹과 정극을 자유자재로 오가는 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보이며 활약했다.

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2016년 가수로 데뷔한 예비신부 김소리는 그룹 리얼걸프로젝트(R.G.P) 활동을 비롯해 예능 '썸바디2', 드라마 '아이돌마스터.KR - 꿈을 드림', 서바이벌 예능 '믹스나인' 등 다양한 방송과 무대를 넘나들었다. 또한 지난 3월 공개된 한국·인도 합작 '넷플릭스 영화 'Made in Korea(다시, 서울에서)'에서 극 중 밴드의 보컬 한솔 역을 맡아 열연을 펼친 바 있다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com