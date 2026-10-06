이정재, 부친상 숨긴 채 공식일정 소화…소속사도 몰랐던 슬픔

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이정재가 최근 부친상을 치른 사실이 뒤늦게 알려졌다.

소속사 관계자들에게도 부고를 알리지 않은 채 가족들과 조용히 고인을 배웅한 것으로 전해졌다.

6일 마이데일리 보도에 따르면 이정재는 최근 부친이 별세한 뒤 가족들만 참석한 가운데 장례 절차를 마쳤다. 외부에 부고를 전하지 않고 장례를 치렀으며, 이후 주변에 조금씩 소식이 알려진 것으로 전해졌다.

Advertisement

매체는 이정재가 소속사 관계자들에게도 부고를 알리지 않았다고 보도했다. 가족들과 조용히 슬픔을 나누고 싶다는 본인의 뜻에 따른 결정이었다는 설명이다.

한 연예계 관계자는 해당 매체에 "이정재 본인의 강한 요청에 따라 외부 및 주변에 부고를 알리지 않고, 가족들만 모여 최대한 조용히 슬픔을 나눴다"고 전했다.

Advertisement

이정재는 부친상을 치른 이후 예정된 공식 일정에도 참석한 것으로 알려졌다.

Advertisement

지난달 서울미술관에서 열린 한 패션 브랜드 행사에 모습을 드러냈으며, 당시 현장 참석자들은 그의 부친상 사실을 알지 못했다고 매체는 전했다.

Advertisement

한편 이정재는 1993년 데뷔해 드라마 '모래시계'로 스타덤에 올랐다. 이후 영화 '태양은 없다', '신세계', '관상', '암살', '다만 악에서 구하소서' 등에서 활약하며 다양한 캐릭터를 선보였다.

넷플릭스 '오징어 게임'을 통해 세계적인 주목을 받았으며, 2022년 프라임타임 에미상 드라마 부문 남우주연상을 수상했다. 같은 해 영화 '헌트'로 감독 데뷔에도 나섰다.

Advertisement

narusi@sportschosun.com