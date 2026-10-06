146만 돌파 '타짜4' 박스 3위 지켰다..'암살자(들)'과 쌍끌이 흥행

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[스포츠조선 조지영 기자] 범죄 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(이하 '타짜4', 최국희 감독, 싸이더스 제작)가 개봉 2주 차 146만 관객을 돌파하며 200만 카운트다운에 돌입했다.

영화관 입장권 통합전산망 기준 6일 '타짜4'는 누적 관객 146만2369명을 기록해 전체 박스오피스 3위를 지키며 200만 관객 돌파를 향한 본격적인 레이스를 시작했다.

'타짜4'는 지난 9월 23일 개봉 이후 2주 연속 생존한 한국 영화로서 높은 점유율을 유지하며 입소문 저력을 보여주고 있다. 특히 CGV 예매 관객 분포도에 따르면 20대 27%, 30대 31%로 전체 예매 분포의 58%가 2030대 관객들로 구성되어 있어 범죄 오락 장르가 선사하는 카타르시스에 관객들이 크게 만족하고 있음을 알 수 있다. '타짜4'는 지난 주말 선전을 바탕으로 돌아오는 한글날 연휴에도 뜨거운 흥행을 이어갈 것으로 보인다.

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개봉 이후 연일 호평을 얻고 있는 '타짜4'는 CGV 골든에그지수 93%를 기록해 동시기 경쟁작 중 가장 높은 만족도를 기록 중이다. 짜릿한 복수극이 선사하는 카타르시스, '타짜' 시리즈의 오리지널리티는 계승하되 피날레 작품 다운 새로운 재미, 기존 '타짜' 시리즈를 전혀 몰라도 되는 새로운 세계관 등 다양한 이유로 사랑받고 있다.

허영만 작가의 만화 '타짜'를 영화화한, 시리즈 마지막 편 '타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진줄 알았던 남자, 그리고 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이게 되는 이야기를 그린 작품이다. 변요한, 노재원, 미요시 아야카가 출연하고 '스플릿' '국가부도의 날' '인생은 아름다워'의 최국희 감독이 메가폰을 잡는다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com