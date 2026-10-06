‘나혼산’ 김민 집, 조작설에 매체가 직접 찾아갔다…현장엔 발전기 그대로[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김민의 동두천 구옥을 둘러싼 '나 혼자 산다' 조작설이 확산하는 가운데 급기야 한 매체가 직접 현장을 찾아 실제 생활 흔적을 확인했다. 방송 속 '발리 감성'은 일부 사라졌지만 샌드백과 수제 의자, 발전기 등 김민의 생활 흔적은 그대로 남아 있었다.

최근 MBC '나 혼자 산다'에서는 김민이 약 90년 된 동두천 구옥에서 지내는 모습이 공개됐다.

김민은 전기를 발전기로 충당하고 부서진 바닥을 직접 시멘트로 메우는가 하면 목공과 무술 수련까지 하며 거친 자연인 라이프를 보여줬다. 해당 방송은 최고 시청률 8.4%까지 오르며 큰 화제를 모았다.

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하지만 방송 직후 예상치 못한 '조작설'이 불거졌다. 지난 7월 촬영된 로드뷰와 방송 속 집 모습이 다르다는 지적부터 집 근처에 전봇대가 있는데 왜 발전기를 쓰느냐는 의문까지 제기됐다. 냉장고와 공유기처럼 보이는 물건까지 등장하면서 방송을 위해 일부러 '전기 없는 구옥' 콘셉트를 만든 것 아니냐는 주장도 나왔다.

논란이 커지자 '더 페어 뉴스'는 지난 5일 직접 김민의 동두천 구옥을 찾았다.

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매체 보도에 따르면 현장에는 방송에서 등장했던 샌드백이 그대로 걸려 있었고 김민이 직접 만들었다는 나무 의자와 테이블, 목재 팔레트, 각종 작업 자재도 곳곳에 남아 있었다. 화제가 됐던 발전기 역시 현장에 그대로 자리하고 있었다.

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반면 방송에서 이국적인 분위기를 더했던 대형 파라솔은 보이지 않았다. 건물 외벽의 그림도 파란 천막으로 가려져 있어 방송 당시 모습과는 차이가 있었다.

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이에 김민은 직접 이유를 설명했다. 방송 이후 집 위치를 알아보고 찾아오는 사람들이 많아지면서 외부에서 쉽게 눈에 띄는 파라솔을 일시적으로 접어뒀다는 것. 벽의 그림 역시 집을 특정할 수 있는 표식처럼 작용해 사생활 보호 차원에서 가린 것으로 전해졌다.

냉장고를 둘러싼 의혹에도 입을 열었다. 김민은 전기가 들어오지 않는 집에 냉장고가 있다는 지적과 관련해 해당 냉장고는 자신이 사용하기 위해 새로 들여놓은 물건이 아니라 오래전부터 집에 있던 물건이라고 설명했다.

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이 집은 김민 소유의 별장이 아니라 오랜 인연이 있는 지인의 구옥이다. 김민은 해당 지인과 오래전부터 추억을 쌓은 공간으로 집을 장기간 비워두는 것보다 자신이 조금씩 손보고 머무르는 편이 낫다는 생각에서 사용하게 됐다고 밝혔다.

집에 걸려 있던 배우 심은하의 사진 역시 지인이 좋아했던 배우의 흔적을 그대로 남겨둔 것이었다. 낡은 냉장고를 치우지 않은 것도 같은 이유였다.

여기에 자신을 한국전력공사 현장 직원이라고 밝힌 한 누리꾼은 전기 인입선과 계량기함은 남아 있어도 실제 전력량계가 없다면 전기 계약이 해지된 상태일 수 있다는 의견을 내놓기도 했다.

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앞서 '나 혼자 산다'는 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행을 두고 연출 논란을 겪은 바 있어 김민의 방송분에도 보다 엄격한 잣대가 적용되고 있다는 분석도 나온다. 그럼에도 직접 확인된 현장에는 방송에 등장했던 생활 도구와 작업 흔적 상당수가 남아 있었다. 방송 이후 사람들의 방문이 늘어 눈에 띄는 요소들을 일부 가렸다는 김민의 설명까지 더해지면서 이번 논란이 어디까지 이어질지 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com