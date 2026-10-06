[공식] 류승룡X박해준 브로맨스 5년 만에 본다..'정가네' 12월 2일 개봉 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 2021년 크랭크 업 한 영화 '정가네'(김지현 감독, 용필름 제작)가 5년 만인 오는 12월 2일 개봉을 확정했다.

'극한직업' '명량' '7번방의 선물' '광해, 왕이 된 남자'부터 드라마 '무빙' '킹덤' 시리즈까지 1000만 영화의 주역이자 장르를 넘나드는 연기 스펙트럼을 선보인 류승룡은 극 중 동생 한정 무뚝뚝한 형 만수 역을 맡았다. 류승룡은 '정가네'를 통해 진지해서 더 엉뚱하고 유쾌한 매력을 선보여 관객을 사로잡을 전망이다.

이어 영화 '휴민트' '야당' '서울의 봄' '독전'을 비롯해 드라마 '폭싹 속았수다' '부부의 세계' 등으로 작품마다 놀라운 캐릭터 소화력을 선보인 박해준이 형 한정 까칠한 동생 병수 역을 맡았다. 박해준은 미워할 수 없는 병수를 다채로운 매력을 더해 입체적으로 완성해 낸 것은 물론, 류승룡과 펼친 형제 케미를 향한 기대를 고조시킨다.

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여기에 원수 같은 두 형제 사이에서 눈치 보기 바쁜 횡산군 신입 수의사 정훈 역에 옹성우까지 합류해 극에 활력을 불어넣을 예정이다.

개봉 확정과 함께 공개된 퍼스트 스틸은 류승룡, 박해준의 만남이 보여줄 또 다른 연기 변신에 대한 호기심을 자극한다.

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먼저, 축사 안에서 깊은 눈빛으로 소들을 바라보는 류승룡의 표정은 오랜 기간 정가네 목장을 운영해온 만수의 모습을 온전히 담아내 눈길을 사로잡는다. 소들과 깊은 교감을 나누는 듯 진중하면서도 다정한 면모가 드러나, 그가 동생 병수와 남보다도 못한 형제가 된 배경에 대한 궁금증을 자아낸다.

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반면 형 만수를 잔뜩 의식한 듯 원조 정가네 간판을 세운 동생 병수의 까칠한 모습은 달라도 너무 다른 두 형제가 보여줄 특급 케미를 기대하게 만든다. 여기에 송아지 옆에 앉아 신참 특유의 밝은 표정을 짓고 있는 정훈 역의 옹성우도 등장해 횡산군에 갓 부임한 수의사가 펼칠 열정 넘치는 활약에 기대를 더한다.

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그리무르 하코나르손 감독의 영화 '램스'를 리메이크한 '정가네'는 30년간 말 한마디 섞지 않고 살아온 원수 같은 형제가 마을을 덮친 위기 속 운명처럼 태어난 송아지 장수를 지키기 위해 의기투합하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 류승룡, 박해준, 옹성우, 정석용, 이상희 등이 출연했고 '퐁당퐁당 LOVE'의 김지현 감독의 첫 스크린 데뷔작이다. 오는 12월 2일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com