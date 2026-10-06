'암살자(들)' 향한 거센 논란에도 박스오피스X좌판율 1위

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[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 추적 영화 '암살자(들)'(허진호 감독, 하이브미디어코프 제작)이 논란 속에서도 박스오피스 1위와 좌석판매율 1위를 동시에 석권해 눈길을 끈다.

영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '암살자(들)'이 6일 오전 7시 기준 누적 관객수 241만2816명을 기록하며 전체 박스오피스 1위에 올랐다.

연휴 기간인 지난 3일부터 5일까지 3일간 52만2405명의 관객을 동원하며 식지 않는 흥행 열기를 입증한 것. 여기에 전체 좌석판매율 1위까지 차지하며 뜨거운 관람 열기를 보여준 것은 물론, 22일 연속 한국 영화 예매율 정상까지 지키며 실관람과 예매 모두에서 강세를 이어가고 있다. 연휴 기간 한층 탄력을 받은 흥행세가 개봉 3주 차까지 이어질 것으로 기대를 모은다.

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실관람객들의 호평과 추천 릴레이도 계속되고 있는 '암살자(들)'. 논란과 별개로 관객들의 뜨거운 입소문이 이어지며 개봉 3주 차에 접어든 '암살자(들)'이 300만 관객을 돌파할 수 있을지 귀추가 주목된다.

1974년 8월 15일 서울 국립중앙극장에서 진행된 제29회 광복절 기념식에서 박정희 대통령의 경축사 중 영부인 육영수 여사가 피격되어 사망한 사건을 영화화 한 '암살자(들)'은 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 다뤘다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연했고 '8월의 크리스마스' '봄날은 간다' '덕혜옹주'의 허진호 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com