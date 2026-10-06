장원영, 산스장서 깜짝 포착..모기 기피제 뿌리고 운동→독서까지

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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 아이브 장원영이 산스장(산에 위치한 헬스장)에서 포착돼 웃음을 안겼다.

지난 5일 아이브 공식 SNS에는 오는 26일 새 미니앨범 발매를 앞두고 히어로로 변신한 멤버들의 모습이 공개됐다.

아이브는 새 앨범 발매를 앞두고 공개한 티저 콘텐츠 'HERO IN EVERYWHERE'(히어로 인 에브리웨어, 어디에나 있는 영웅)를 통해 서울 곳곳에서 각기 다른 히어로로 변신한 모습을 선보였다.

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이 가운데 장원영으로 보이는 인물은 산속에 마련된 야외 운동장, 이른바 '산스장'에서 포착돼 눈길을 끌었다.

사진 속 해당 인물은 운동 기구를 이용해 열심히 운동하는가 하면 벤치에 누워 여유롭게 책을 읽기도 했다. 여기에 몸에 모기 기피제까지 뿌리며 산스장을 제대로 즐기는 모습으로 웃음을 자아냈다. 특히 핑크색 원피스에 노란색 부츠를 매치한 화려한 스타일링으로 운동하는 모습이 범상치 않은 '히어로'의 등장을 연상케 했다.

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다른 멤버들 역시 각자의 방식으로 히어로로 변신했다. 놀이공원에서 아이들에게 풍선을 나눠주는가 하면, 지하철 승강장 바닥을 닦고 한강에서 자전거를 타는 등 서울 도심 곳곳을 누볐다. 평범한 일상에서 자신만의 방식으로 사람들을 돕는 '생활 밀착형 히어로'로 변신한 아이브 멤버들의 모습이 보는 이들에게 웃음을 선사했다.

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한편 아이브는 오는 19일 동명의 타이틀곡 'Looks Can Kill(룩스 캔 킬)' 선공개한 뒤 26일 새 미니앨범 '룩스 캔 킬'을 발매한다. 이번 앨범은 기존에 선보인 큐피드와 마법 소녀에 이어 또 하나의 '어나더 에고(Another Ego)'인 '걸 히어로' 콘셉트를 바탕으로 한 앨범이다.

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anjee85@sportschosun.com