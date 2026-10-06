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고우리, 출산 임박해 청천벽력.."망했다, 남편 출산일에 미국 출장을?" 갑론을박

정유나 기자

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고우리, 출산 임박해 청천벽력.."망했다, 남편 출산일에 미국 출장을?" 갑론을박

[스포츠조선 정유나 기자] 걸그룹 레인보우 출신 고우리가 출산을 앞두고 있는 가운데, 남편의 미국 출장 소식에 당황했던 사연이 다시 주목받고 있다.

앞서 고우리는 출산을 앞두고 남편의 미국 출장 계획을 접하게 된 사연을 공개해 화제를 모은 바 있다.

지난 25일 고우리의 유튜브 채널에는 '출산 예정일에 출장 간다는 남편… 태교여행에서 처음 들었습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 남편과 괌으로 태교여행을 떠난 고우리의 모습이 담겼다.

여행 중 고우리는 남편으로부터 출산 예정일과 가까운 시기에 미국 출장을 갈 수도 있다는 이야기를 들었다. 고우리는 "출산 예정일에 출장 간다고 하면 어떡하냐"며 당황했고, "아 망했다"고 난감한 반응을 보였다.

고우리, 출산 임박해 청천벽력.."망했다, 남편 출산일에 미국 출장을?" 갑론을박

다만 고우리는 남편의 잦은 출장을 이해한다는 입장을 밝혔다. 그는 "일 때문에 어쩔 수 없는 것에 대해서는 내가 좀 관대하다"며 "지금은 열심히 벌어야 될 때고 아이를 위해서라도 이해를 해야 한다"고 말했다.

그러면서도 "말은 이렇게 하지만 두려운 건 사실"이라며 "나 잘할 수 있겠지"라고 털어놓으며 출산을 앞둔 솔직한 심경을 전했다.

이후 고우리는 출산 예정일에 남편이 출장을 가게 된 사실이 화제가 된 것에 대해 "우리 남편이 많이 고통받고 있다"며 멋쩍게 웃었다.

이어 "사람들 사이에서 논쟁이 일어났더라. '일이니까 그럴 수도 있지'라는 반응도 있고, '아무리 일이어도 안 된다. 그건 좀 아닌 것 같다'는 반응도 있다"며 다양한 의견을 전했다.

그러면서 "사람마다 생각이 다른 것 같다. 나는 일이니까 어쩔 수 없지 않나 싶다"며 "새 보금자리로 이사도 했으니 돈을 열심히 벌어야 한다. 돈을 많이 땡겼다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

한편 고우리는 지난 2022년 5살 연상의 사업가와 결혼식을 올렸다.

jyn2011@sportschosun.com

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