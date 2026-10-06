고우리, 출산 임박해 청천벽력.."망했다, 남편 출산일에 미국 출장을?" 갑론을박

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[스포츠조선 정유나 기자] 걸그룹 레인보우 출신 고우리가 출산을 앞두고 있는 가운데, 남편의 미국 출장 소식에 당황했던 사연이 다시 주목받고 있다.

앞서 고우리는 출산을 앞두고 남편의 미국 출장 계획을 접하게 된 사연을 공개해 화제를 모은 바 있다.

지난 25일 고우리의 유튜브 채널에는 '출산 예정일에 출장 간다는 남편… 태교여행에서 처음 들었습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 남편과 괌으로 태교여행을 떠난 고우리의 모습이 담겼다.

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여행 중 고우리는 남편으로부터 출산 예정일과 가까운 시기에 미국 출장을 갈 수도 있다는 이야기를 들었다. 고우리는 "출산 예정일에 출장 간다고 하면 어떡하냐"며 당황했고, "아 망했다"고 난감한 반응을 보였다.

다만 고우리는 남편의 잦은 출장을 이해한다는 입장을 밝혔다. 그는 "일 때문에 어쩔 수 없는 것에 대해서는 내가 좀 관대하다"며 "지금은 열심히 벌어야 될 때고 아이를 위해서라도 이해를 해야 한다"고 말했다.

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그러면서도 "말은 이렇게 하지만 두려운 건 사실"이라며 "나 잘할 수 있겠지"라고 털어놓으며 출산을 앞둔 솔직한 심경을 전했다.

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이후 고우리는 출산 예정일에 남편이 출장을 가게 된 사실이 화제가 된 것에 대해 "우리 남편이 많이 고통받고 있다"며 멋쩍게 웃었다.

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이어 "사람들 사이에서 논쟁이 일어났더라. '일이니까 그럴 수도 있지'라는 반응도 있고, '아무리 일이어도 안 된다. 그건 좀 아닌 것 같다'는 반응도 있다"며 다양한 의견을 전했다.

그러면서 "사람마다 생각이 다른 것 같다. 나는 일이니까 어쩔 수 없지 않나 싶다"며 "새 보금자리로 이사도 했으니 돈을 열심히 벌어야 한다. 돈을 많이 땡겼다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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한편 고우리는 지난 2022년 5살 연상의 사업가와 결혼식을 올렸다.

jyn2011@sportschosun.com