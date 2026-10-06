‘이효정子’ 이유진, ♥차경은과 11月 결혼…감독·주연배우로 만나 현실 부부 된다[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이유진과 차경은이 오는 11월 부부가 된다. 두 사람은 배우와 배우로만 만난 사이가 아니라 감독과 주연배우로도 여러 차례 호흡을 맞춰온 만큼, 작품 속 인연이 현실의 평생 동반자로 이어졌다는 점에서 눈길을 끈다.

이유진과 차경은은 6일 각각 자신의 SNS를 통해 결혼 소식을 직접 알렸다.

이유진은 "오늘은 배우로서가 아니라, 한 사람으로서 제 삶의 기쁜 소식을 전하려고 합니다"라며 "오는 11월 중순, 사랑하는 사람과 결혼합니다"라고 밝혔다. 그는 자신의 20대와 30대를 돌아보며 결혼을 결심하게 된 이유도 솔직하게 털어놨다.

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"20대에는 배우가 되었고, 30대인 올해는 오랜 꿈이었던 감독이 되었다"고 밝힌 이유진은 "그런 저의 마지막 꿈은 평생 헌신하며 살고 싶은 마음이 드는 사람을 만나는 것이었다"고 전했다. 이어 차경은을 두고 "바쁜 하루 끝에 제가 가장 먼저 이야기를 나누고 싶은 사람"이라며 "제가 저를 믿지 못할 때에도 말 한마디로 불가능을 몇 번이나 가능하게 만들어줬다"고 애정을 드러냈다.

이유진은 "기적을 만드는 건 의외로 따뜻한 말 한마디로도 충분하다는 걸 깨닫게 해준 고마운 사람"이라며 "이렇게 적극적으로 '평생'을 생각하게 되는 건 인생에 두 번 다시 없을 멋진 경험"이라고 했다. 그러면서 "그래서 저는 이 사람과 가족이 되기로 했다"고 결혼을 결심한 이유를 밝혔다.

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차경은 역시 같은 날 결혼 소식을 전했다. 차경은은 "오랜 시간 행복한 가정을 이루는 것이 가장 큰 목표였던 제가 소중한 인연을 만나 새로운 시작을 하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 좋은 배우이자, 한 가정을 이루고 살아가는 한 사람으로서 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"며 새로운 출발에 대한 각오를 전했다.

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이유진은 배우 이효정의 아들로 2013년 MBC '불의 여신 정이'로 데뷔한 뒤 '청춘시대2', '멜로가 체질', '브람스를 좋아하세요?', '삼남매가 용감하게' 등에서 활약했다. 올해는 '디렉터스 아레나'에서 '길이 보이면 캐스팅해!'를 연출해 최종 2위에 오르며 감독으로도 활동 영역을 넓혔다.

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차경은은 배우로 활동하며 이유진이 연출과 주연을 맡은 숏드라마 '길이 보이면 캐스팅해!'에서 주연으로 호흡을 맞췄다. 두 사람은 코리아 숏드라마 어워즈에도 감독과 주연배우로 함께 참석하며 작품 안팎에서 인연을 이어왔다. 특히 해당 작품에서는 이유진의 아버지 이효정도 특별 출연해 예비 시아버지와 며느리가 한 작품에 나란히 출연한 셈이 됐다.

이유진은 결혼 이후에도 배우와 감독 활동을 모두 이어갈 예정이다. 그는 "앞으로 서로를 아끼며 잘 살겠다"며 "배우로서도, 연출자로서도 저의 일을 성실하게 이어가겠다"고 밝혔다. 끝으로 "평생에 두 번은 없을 친구이자 든든한 동반자와의 새로운 시작을 따뜻하게 축하해 주시면 감사하겠다"고 인사를 전했다.

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다음은 이유진, 차경은 SNS 글 전문

안녕하세요. 이유진입니다.

오늘은 배우로서가 아니라, 한 사람으로서 제 삶의 기쁜 소식을 전하려고 합니다. 저는 오는 11월 중순, 사랑하는 사람과 결혼합니다.

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20대에는 배우가 되었고, 30대인 올해는 오랜 꿈이었던 감독이 되었습니다.

그런 저의 마지막 꿈은, 평생 헌신하며 살고 싶은 마음이 드는 사람을 만나는 것이었습니다.

경은이는 바쁜 하루 끝에 제가 가장 먼저 이야기를 나누고 싶은 사람입니다.

제가 저를 믿지 못할 때에도 말 한마디로 불가능을 몇 번이나 가능하게 만들어줬습니다.

기적을 만드는 건 의외로 따뜻한 말 한마디로도 충분하다는 걸 깨닫게 해준 고마운 사람입니다.

이렇게 적극적으로 '평생'을 생각하게 되는 건 인생에 두 번 다시 없을 멋진 경험입니다.

그래서 저는 이 사람과 가족이 되기로 했습니다.

갑작스러운 소식에 놀라실 수도 있을 것 같습니다. 그동안 저를 지켜봐 주시고 응원해 주신 분들께 제 마음을 직접 전하고 싶었습니다. 보내주신 관심과 응원을 늘 감사하게 생각하고 있습니다.

앞으로 서로를 아끼며 잘 살겠습니다. 배우로서도, 연출자로서도 저의 일을 성실하게 이어가겠습니다.

평생에 두 번은 없을 친구이자 든든한 동반자와의 새로운 시작을 따뜻하게 축하해 주시면 감사하겠습니다.

이유진 드림

안녕하세요, 차경은입니다.

갑작스러운 소식에 놀라실 분들도 계시겠지만,

오랜 시간 행복한 가정을 이루는 것이 가장 큰 목표였던 제가

소중한 인연을 만나 새로운 시작을 하게 되었습니다 ..

늘 저를 아껴주시고 응원해주시는 분들께

가장 먼저 직접 말씀드리고 싶었습니다.

앞으로도 좋은 배우이자,

한 가정을 이루고 살아가는 한 사람으로서

좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다.

저희의 새로운 시작을 따뜻한 마음으로 축복해주시면 감사하겠습니다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com