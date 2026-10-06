넥슨, '아크 레이더스'-'더 파이널스' 영화·TV로 확장…엠바크 IP 영상화 본격화

Advertisement

Advertisement

넥슨이 엠바크 스튜디오의 대표작 '아크 레이더스'와 '더 파이널스'를 영화와 TV 드라마 등 영상 콘텐츠로 확장한다.

넥슨은 6일 노스 로드 컴퍼니(The North Road Company)의 영화·TV 제작 레이블인 체르닌 엔터테인먼트(Chernin Entertainment)와 파트너십 계약을 체결했다고 밝혔다.

이번 계약에 따라 체르닌 엔터테인먼트는 넥슨의 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 두 게임의 영화 및 TV 콘텐츠 기획을 총괄한다. 넥슨이 게임 IP를 영상 콘텐츠로 확장하는 동시에 엠바크 스튜디오의 자체 IP 사업을 본격적으로 넓히는 행보로 풀이된다.

Advertisement

'아크 레이더스'는 기계 생명체 '아크'가 지배하는 종말 이후의 지구를 배경으로, 이용자가 '레이더'가 돼 자원을 확보하고 다른 이용자와 협력하거나 경쟁하며 생존하는 PvPvE 서바이벌 액션 게임이다.

Advertisement

지난해 10월 출시 이후 2주 만에 전 플랫폼 합산 동시접속자 70만명을 기록했으며, 누적 판매량은 1600만장을 넘어섰다. '더 게임 어워드'와 'D.I.C.E. 어워드', 'BAFTA 게임 어워드' 등 주요 시상식에서도 멀티플레이어 관련 부문을 수상했다. 오는 8일에는 출시 이후 최대 규모 업데이트 '얼어붙은 산길'을 선보인다.

'더 파이널스'는 가상의 전투 게임쇼를 배경으로 한 팀 기반 FPS다. 모나코와 라스베이거스 등을 모티브로 한 경기장에서 이용자들이 경쟁하며, 물리 기반의 실시간 환경 변화와 파괴 요소를 앞세운 것이 특징이다. 출시 이후 누적 이용자 3000만명 이상을 기록했으며, 오는 20일 신규 시즌 공개를 앞두고 있다.

Advertisement

Advertisement

패트릭 쇠더룬드 넥슨 회장 겸 엠바크 스튜디오 대표는 "이번 파트너십은 '아크 레이더스'와 '더 파이널스'를 유기적인 트랜스미디어 경험으로 확장하는 중요한 이정표"라며 "콘텐츠 제작 전 과정에서 체르닌 엔터테인먼트와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

데이비드 레디 체르닌 엔터테인먼트 영화 부문 사장은 두 게임을 영화와 TV를 아우르는 대형 프랜차이즈로 성장할 잠재력을 지닌 글로벌 IP로 평가하며 영상화를 맡게 된 데 대한 기대감을 나타냈다.

넥슨은 그동안 '던전앤파이터', '메이플스토리' 등 기존 흥행 IP를 기반으로 게임 밖 콘텐츠 확장을 추진해왔다. 이번에는 글로벌 시장에서 성과를 내고 있는 비교적 새로운 IP인 '아크 레이더스'와 '더 파이널스'를 동시에 영상화 대상으로 선정했다는 점에서, 엠바크 스튜디오를 중심으로 한 글로벌 IP 사업 확대가 한층 빨라질지 주목된다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com