'월드 오브 워쉽', '블루 아카이브' 컬래버레이션 콘텐츠 다시 선보인다

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워게이밍의 해상 전투 MMO '월드 오브 워쉽'이 '블루 아카이브'와 다시 만난다.

워게이밍은 '월드 오브 워쉽' 15.9 업데이트를 통해 넥슨게임즈가 개발한 서브컬처 게임 '블루 아카이브' 컬래버레이션 콘텐츠를 다시 선보인다고 밝혔다. 이번 컬래버레이션은 7일부터 12월 2일까지 진행된다. 앞서 두 차례 진행된 컬래버레이션에서 등장했던 캐릭터와 군함을 다시 만나볼 수 있는 것이 특징이다.

와카모, 마키, 노노미, 시로코, 세리카 등을 포함한 9명의 '블루 아카이브' 함장이 추가되며, 'BA Tirpitz', 'BA Montana', 'BA Takahashi', 'BA Arona's Whale', 'BA Hovercraft', 'BA Utnapishtim's', 'BA Binah' 등 7척의 테마 군함도 다시 등장한다.

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새로운 콘텐츠도 마련됐다. 15.9 업데이트와 함께 시작되는 '태평양 전장'은 여러 교전을 거쳐 최종 결전에 이르는 방식의 이벤트다. 이용자는 함장이 돼 태평양 전역의 함대를 지휘하고, 작전을 완료해 얻은 진행 토큰으로 보상 경로를 따라가며 미국 6단계 프리미엄 구축함 'Monaghan'을 획득할 수 있다.

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오는 15일부터는 '미지의 바다' 이벤트가 시작된다. 범아시아 8단계 구축함 'Datong'과 네덜란드 8단계 구축함 'Philips van Almonde'가 추가되며, 항해사 토큰을 활용해 두 군함을 비롯해 적 파괴 효과, 영구 위장, 희귀 보너스 등의 보상을 교환할 수 있다.

'월드 오브 워쉽'은 기존 이용자들에게 익숙한 '블루 아카이브' 콘텐츠를 다시 제공하면서 신규 이벤트와 군함까지 더해 업데이트의 폭을 넓혔다. 특히 게임 장르가 다른 두 작품의 만남을 일회성 이벤트에 그치지 않고 반복적으로 이어가고 있다는 점도 눈길을 끈다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com