'상남자의 여행법' 김종국 "추성훈, 동네 깡패 형 같아"

사진제공=SBS Plus, MBN

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[스포츠조선 정빛 기자] 김종국이 추성훈과의 케미를 자랑했다.

김종국은 6일 SBS Plus, MBN '상남자의 여행법 in 대만' 온라인 제작발표회에서 "추성훈은 동네 깡패 형 같은 느낌이 있다"라고 했다.

SBS Plus, MBN '상남자의 여행법 in 대만'은 본능 따라 즐기는 극P 수컷들의 '쌩 날 것 여행기'다. 지난 '상남자의 여행법 in 규슈'에서 예측불허 여정과 티키타카 브로맨스로 시청자를 무장해제 시켰던 추성훈과 김종국이 새로운 막내 지코와 함께 한층 짜릿한 즉흥 여행에 나설 예정이다.

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추성훈과 김종국은 지난 5월 종영한 '상남자의 여행법 in 규슈'에 이어 이번 시즌 대만편에서도 호흡을 맞추게 됐다. 추성훈은 "김종국이 엄청 편하다. 내가 운동하고 있으니, 거기서 나오는 티키타카가 있다"며 "동생인데 동생 아닌 거 같은 느낌이 있다. 근데 또 어떨 때는 아는 것도 많으니 선배 같아 보인다"고 말했다.

그러면서도 "근데 가끔 좀 짜증 난다. 그래서 그런 티키타카가 이번에도 재밌을 것"이라고 예고했다.

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그러자 김종국은 "추성훈이 동네 깡패 형 같은 느낌이 나올 때가 있다. 그런 모습이 나올 때 더 좋더라"며 "실제로 동네 노는 형 느낌 같은 게 있어서 나도 편하다"고 밝혔다.

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SBS Plus, MBN '상남자의 여행법-대만편'은 오는 6일(화) 오후 9시 40분 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com