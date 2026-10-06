'상남자의 여행법' 추성훈, 은퇴전 준비 중인데…"결정 전에 섭외, 여행 중에도 운동했다"

사진제공=SBS Plus, MBN

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[스포츠조선 정빛 기자] 추성훈이 은퇴전 준비 중에 프로그램에 임한 것을 언급했다.

추성훈은 6일 SBS Plus, MBN '상남자의 여행법 in 대만' 온라인 제작발표회에서 "은퇴전 결정하기 전에 섭외 왔다"라며 "여행 중간중간 운동도 했다"고 했다.

SBS Plus, MBN '상남자의 여행법 in 대만'은 본능 따라 즐기는 극P 수컷들의 '쌩 날 것 여행기'다. 지난 '상남자의 여행법 in 규슈'에서 예측불허 여정과 티키타카 브로맨스로 시청자를 무장해제 시켰던 추성훈과 김종국이 새로운 막내 지코와 함께 한층 짜릿한 즉흥 여행에 나설 예정이다.

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추성훈은 은퇴전 준비 중에 이번 프로그램을 하게 됐다. 추성훈은 "그 결정 전에 이 섭외가 왔다. 겹치는 것도 있지만, 제작진에게 중간에 운동하고 싶은 마음을 말했더니 (그렇게 하도록) 넣어줬다"고 설명했다.

이어 "덕분에 여행 중에도 운동할 수 있었다"라며 제작진의 배려에 감사함을 표했다.

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SBS Plus, MBN '상남자의 여행법-대만편'은 오는 6일(화) 오후 9시 40분 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com