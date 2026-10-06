예비시父 이효정도 호흡...이유진♥차경은, 첫 연출작서 만나 결혼까지 [SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이유진과 차경은의 결혼 소식이 전해진 가운데 두 사람을 이어준 첫 만남의 작품 '길이 보이면 캐스팅해!'가 다시 주목받고 있다. 이유진의 첫 연출작이자 아버지 이효정까지 출연했던 작품이 결국 그의 인생 동반자까지 만나게 한 특별한 작품이 된 셈이다.

두 사람은 이유진이 연출을 맡은 숏드라마 '길이 보이면 캐스팅해!'를 준비하는 과정에서 처음 만났다고 밝혔다. 해당 작품은 배우 출신 감독 유진이 캐스팅을 위해 고군분투하는 과정과 영화 제작 이면에서 벌어지는 음모와 사건을 여러 장르로 풀어냈다. ENA '디렉터스 아레나'에 참가한 이유진이 처음으로 연출에 도전한 작품이기도 하다.

이유진에게는 연출 데뷔작이라는 의미만 있었던 게 아니다.

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차경은이 주연배우로 합류하면서 두 사람의 인연도 이 작품에서 시작됐다. 촬영 준비 과정에서 이유진은 차경은에게 첫눈에 반했고 차경은 역시 이유진에게 호감을 느낀 것으로 전해졌다. 이후 작품을 함께 완성해가는 과정에서 자연스럽게 가까워졌고 촬영이 끝난 뒤 이유진이 먼저 진지하게 마음을 표현하면서 관계가 빠르게 발전했다.

특히 '길이 보이면 캐스팅해!'에는 이유진의 아버지인 배우 이효정까지 출연해 더욱 눈길을 끈다. 이효정은 아들의 첫 연출작에 직접 힘을 보태며 작품에 참여했다. 이유진과 차경은이 처음 호흡을 맞춘 작품에 훗날 예비 시아버지가 되는 이효정까지 함께 등장했던 셈이다.

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결과적으로 이유진에게 '길이 보이면 캐스팅해!'는 배우에서 감독으로 첫발을 내디딘 작품이자 평생의 동반자를 만난 작품이 됐다.

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성과도 있었다. 이유진은 지난 5월 ENA 숏드라마 연출 경쟁 프로그램 '디렉터스 아레나'에 참가해 '길이 보이면 캐스팅해!'로 최종 2위에 올랐다. 첫 연출 도전에서 의미 있는 결과를 얻으며 배우를 넘어 감독으로서 가능성까지 보여줬다.

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두 사람은 지난 6월부터 결혼을 전제로 정식 교제를 시작했고 서로에 대한 확신이 깊어진 뒤 양가에도 곧바로 뜻을 전했다. 오는 11월 14일 서울 모처에서 비공개 결혼식을 올릴 예정이다.

이유진은 결혼 발표를 통해 "20대에는 배우가 됐고 30대인 올해는 오랜 꿈이었던 감독이 됐다"며 "마지막 꿈은 평생 헌신하며 살고 싶은 사람을 만나는 것이었다"고 밝혔다. 그러면서 차경은을 두고 자신이 힘들 때마다 따뜻한 말로 불가능을 가능하게 만들어준 사람이라고 표현하며 "그래서 이 사람과 가족이 되기로 했다"고 전했다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com