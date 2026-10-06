'상남자의 여행법' 지코 "막내 온 톱, 극진한 대접 받았다…아저씨력 억제했는데"

사진제공=SBS Plus, MBN

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 지코가 막내로 합류한 소감을 밝혔다.

지코는 6일 SBS Plus, MBN '상남자의 여행법 in 대만' 온라인 제작발표회에서 "막내 온 톱으로 극진한 대접을 받았다"라며 "아저씨력 올라오는 걸 억제했다"고 했다.

SBS Plus, MBN '상남자의 여행법 in 대만'은 본능 따라 즐기는 극P 수컷들의 '쌩 날 것 여행기'다. 지난 '상남자의 여행법 in 규슈'에서 예측불허 여정과 티키타카 브로맨스로 시청자를 무장해제 시켰던 추성훈과 김종국이 새로운 막내 지코와 함께 한층 짜릿한 즉흥 여행에 나설 예정이다.

Advertisement

지코는 이번 시즌에 새롭게 합류했다. 새로운 막내로 합류한 것에는 "부담감은 전혀 없었다. 오히려 떨리고 설??? 형님들은 똑같다. 화면으로 보시는 이 형님들이 현실과 가공된 부분이 하나도 없다"라고 말했다.

이어 "막내 온 톱처럼 극진한 대접을 받았다"고 전했다.

Advertisement

또 "케어받기보다는 그냥 방치하는 게 나한테는 극진한 대접"이라며 "형들이 나를 너무 편하게 대해주니까 불편함 없이 편하게 지냈다"고 덧붙였다.

Advertisement

지코는 이번 여행을 통해 새롭게 발견한 모습으로 "'나도 이렇게 덤벙거릴 수 있구나'를 느꼈다. 그리고 생각보다 인간 자체가 부실한 것 같더라. 모든 게 뜻대로 되지 않다. 쟁취할 것 같지만, 마음대로 되는 게 없었다. 전 진지하게 열심히 했는데, 이상한 결과가 나오더라"며 웃었다.

Advertisement

또 "귤 껍질을 까듯이 제 본모습 안의 본모습이 나오는 걸 보실 수 있을 것"이라며 "아저씨력이 올라오는 걸 스스로 억제해왔다. 꾸미고 다니고 그랬는데, 이 프로그램에 출연 후 더 무력화됐다. 짐 정리할 때 혼잣말을 하게 되더라. 김종국을 따라 음가를 넣어서 놀랐다"고 했다.

SBS Plus, MBN '상남자의 여행법-대만편'은 오는 6일(화) 오후 9시 40분 첫 방송된다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com