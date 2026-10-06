'뼈만 남은 다리' 고현정, 건강 이상설에 직접 올린 근황...젓가락 들고 '폭풍 먹방

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 고현정이 너무 마른 몸매로 걱정을 자아낸 가운데 직접 식사 중인 모습을 공개했다.

고현정은 6일 자신의 SNS를 통해 "VALENTINO in PARIS♥"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 프랑스 파리에서 열린 한 명품 브랜드 패션쇼에 참석한 고현정의 모습이 담겼다

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이날 고현정은 핑크빛 원피스에 패턴 스타킹과 스터드 장식 슈즈를 매치해 우아하면서도 개성 있는 스타일링을 선보였다. 이 과정에서 한층 가늘어진 다리 등 야윈 모습이 눈길을 끌었다. 앞서 패션쇼 현장에서 포즈를 취하던 중 순간적으로 균형을 잃고 휘청이는 모습이 포착돼 일부 팬들의 걱정을 사기도 했다. 이는 높은 굽으로 인한 것으로 알려졌지만, 일부 네티즌들은 너무 마른 몸 때문에 그런 것 아니냐며 우려의 목소리를 내기도 했다.

이에 이를 의식한 듯 고현정은 패션쇼 일정 이후 식사를 즐기는 모습도 직접 공개했다. 고현정은 피자를 먹고 불판 위에 놓은 음식을 젓가락으로 집어 먹으며 식사를 즐겼다.

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앞서 고현정은 지난 5월 강민경의 유튜브 채널에 출연해 건강 문제로 음식을 마음껏 먹기 어려웠던 당시의 고충을 털어놓은 바 있다.

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당시 고현정은 "사람들이 내게 기운이 없다고 하시는데, 진짜 기운이 없다. 먹는 게 좋았는데 잘 안 들어간다. 김밥도 너무 좋아하지만 두세 알 먹는다. 먹으면 무슨 일이 날까 봐 너무 무섭다. 뭘 먹어서 배가 아픈 게 너무 싫다"라고 털어놓기도 했다.

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한편 고현정은 차기작으로 영화 '당신의 과녁'에 출연한다.

anjee85@sportschosun.com