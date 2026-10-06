'상남자의 여행법' 김종국·추성훈 "지코 들어오고 협찬도 들어와, 지코는 대단한 사람"

추성훈, 지코, 김종국(왼쪽부터). 사진제공=SBS Plus, MBN

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[스포츠조선 정빛 기자] 김종국과 추성훈이 지코의 합류를 반겼다.

김종국과 추성훈은 6일 SBS Plus, MBN '상남자의 여행법 in 대만' 온라인 제작발표회에서 "지코가 들어오고 협찬도 들어왔다"라며 "지코가 대단한 사람이라는 것은 알고 있었다"고 했다.

SBS Plus, MBN '상남자의 여행법 in 대만'은 본능 따라 즐기는 극P 수컷들의 '쌩 날 것 여행기'다. 지난 '상남자의 여행법 in 규슈'에서 예측불허 여정과 티키타카 브로맨스로 시청자를 무장해제 시켰던 추성훈과 김종국이 새로운 막내 지코와 함께 한층 짜릿한 즉흥 여행에 나설 예정이다.

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김종국은 "지코가 들어와서 협찬을 받은 것 같다. 프로그램이 잘 되니까 협찬을 받을 수 있는 것이다"라고 했고, 추성훈도 "완전 달라진 것 같다. 그렇다고 우리가 어깨 힘 주는 사람이 아니다"라고 거들었다.

또 김종국은 "지코가 시간이 지나니 편해지는 게 보이더라"고 했다. 추성훈도 "형으로 역할은 딱히 생각 안 하고 귀여운 동생 한 명 더 생겼다는 느낌이었다. 지코가 대단한 사람이라는 것은 알고 있었는데, 그거 빼고 귀여운 동생으로 다가갔다"라고 덧붙였다.

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SBS Plus, MBN '상남자의 여행법-대만편'은 오는 6일(화) 오후 9시 40분 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com