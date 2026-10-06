'상남자의 여행법' 김종국 "신혼이지만…집 나서는 기대 있어"

사진제공=SBS Plus, MBN

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 김종국이 '신혼' 언급과 함께 남다른 입담으로 제작발표회 현장을 웃음바다로 만들었다.

김종국은 6일 SBS Plus, MBN '상남자의 여행법 in 대만' 온라인 제작발표회에서 "신혼이라 집 나서는 걸 떠나서, 추성훈을 만나러 가는 기대가 된다"고 했다.

SBS Plus, MBN '상남자의 여행법 in 대만'은 본능 따라 즐기는 극P 수컷들의 '쌩 날 것 여행기'다. 지난 '상남자의 여행법 in 규슈'에서 예측불허 여정과 티키타카 브로맨스로 시청자를 무장해제 시켰던 추성훈과 김종국이 새로운 막내 지코와 함께 한층 짜릿한 즉흥 여행에 나설 예정이다.

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이날 김종국은 추성훈과 함께하는 여행의 특별한 매력에 대해 "형들과 예능을 많이 해봤지만 성훈이 형은 확실히 다르다. 제게서 나오는 리액션도 다르다"라며 "센 형한테 깐족대면서 나오는 리액션이 그동안 했던 예능들과는 전혀 다른 맛이 있다"고 짚었다.

특히 "추성훈이 동네 깡패 형 같은 느낌이 나올 때가 있다. 그런 모습이 나올 때 더 좋더라"면서 "실제로 동네에서 노는 형 같은 편안함이 있다"고 말해 폭소를 자아냈다.

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이어 특유의 너스레로 현장 분위기를 띄우기도 했다. 김종국은 "저는 늘 (여행이) 기대가 된다. 제가 신혼이어서 집을 나서는 것에 대한 그런 걸 떠나서 형을 만나러 가고, 제작진을 만나러 가는 즐거움이 있다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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그러면서 "저희가 준비한 대로 다 하지는 않는 면이 없지 않아 있지만, 제작진이 워낙 준비를 잘해줘서 기대를 많이 하게 된다"고 덧붙였다. .

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SBS Plus, MBN '상남자의 여행법-대만편'은 오는 6일(화) 오후 9시 40분 첫 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com