[SC현장]"아저씨력 폭발"…'상남자의 여행법' 추성훈X김종국X지코, 수컷들의 '쌩 날 것' 대만行(종합)

사진제공=SBS Plus, MBN

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[스포츠조선 정빛 기자] 여행지는 거들 뿐, 진짜 볼거리는 세 남자의 '날 것'이다. 계획대로 흘러가지 않아 더 유쾌한 '상남자식' 대만 여행이 펼쳐진다.

6일 SBS Plus, MBN '상남자의 여행법 in 대만' 온라인 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 추성훈, 김종국, 지코와 연출을 맡은 김진호 PD가 참석했다.

'상남자의 여행법 in 대만'은 본능 따라 즐기는 극P 수컷들의 '쌩 날 것 여행기'다. 지난 '상남자의 여행법 in 규슈'에서 예측불허 여정과 티키타카 브로맨스로 시청자를 무장해제시켰던 추성훈과 김종국이 새로운 막내 지코와 함께 한층 짜릿한 즉흥 여행에 나선다.

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김진호 PD는 규수에 이어 대만을 새로운 여행지로 선택한 이유에 대해 "'상남자의 여행법'이 대만에서 큰 사랑을 받았다. 감사한 마음도 있고, 국내 시청자들에게 대만을 소개하고 싶어 대만 편을 기획했다"며 "숨겨진 보물 같은 장소를 소개하면서 웃음과 정보가 모두 담긴 방송을 만들려고 노력했다"고 밝혔다.

사진제공=SBS Plus, MBN

추성훈과 김종국은 지난 5월 종영한 '상남자의 여행법 in 규슈'에 이어 이번 대만 편에서도 호흡을 맞추게 됐다. 추성훈은 "김종국이 엄청 편하다. 내가 운동하고 있으니 거기서 나오는 티키타카가 있다"며 "동생인데 동생 아닌 것 같은 느낌이 있다. 그런데 또 어떨 때는 아는 것도 많으니 선배처럼 보인다"고 말했다.

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그러면서도 "그런데 가끔 좀 짜증 난다. 그래서 그런 티키타카가 이번에도 재미있을 것"이라고 예고했다.

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사진제공=SBS Plus, MBN

그러자 김종국은 "추성훈이 동네 깡패 형 같은 느낌이 나올 때가 있다. 그런 모습이 나올 때 더 좋더라"며 "실제로 동네에서 노는 형 같은 느낌이 있어서 나도 편하다"고 화답했다.

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특히 김종국은 추성훈과 함께하는 여행의 매력에 대해 "저는 형들과 예능을 많이 했는데 성훈이 형은 다르다. 제게서 나오는 리액션도 다르다. 센 형한테 깐족대면서 나오는 리액션이 그동안 했던 예능들과 다르다"고 짚었다.

이어 "저는 늘 기대가 된다. 제가 신혼이어서 집을 나서는 것에 대한 그런 걸 떠나서 형을 만나러 가고, 제작진을 만나러 가는 즐거움이 있다"며 "저희가 준비한 대로 다 하지는 않는 면이 없지 않아 있지만, 제작진이 준비를 너무 잘해줘서 기대를 많이 하는 것 같다"고 덧붙였다.

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여기에 이번 시즌에는 지코가 새로운 막내로 합류했다. 김 PD는 "영피프티 형님들이 연배가 있으시니까 밸런스를 맞추고자 지코를 섭외했다"며 "지코는 섭외 리스트 최상단에 있었는데 연락드리자 흔쾌히 합류를 결정해줬다"고 섭외 배경을 설명했다.

지코는 새롭게 합류한 것에 "부담감은 전혀 없었다. 오히려 떨리고 설???며 "형님들은 똑같다. 화면으로 보시는 이 형님들과 현실의 모습 사이에 가공된 부분이 하나도 없다"고 말했다.

이어 "막내 온 톱처럼 극진한 대접을 받았다. 형님들이 편하다. 애초에 제가 제일 밑인 게 편하고 반말보다 존댓말이 편하다"며 "케어받기보다는 그냥 방치되는 게 저한테는 극진한 대접이다. 형들이 저를 너무 편하게 대해주니까 불편함 없이 지냈다"고 밝혔다.

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이에 김종국은 "지코가 들어와서 협찬을 받은 것 같다. 프로그램이 잘되니까 협찬도 받을 수 있는 것"이라고 너스레를 떨었고, 추성훈도 "완전히 달라진 것 같다. 그렇다고 우리가 어깨에 힘주는 사람들은 아니다"라고 거들었다.

김종국은 "지코가 시간이 지나면서 편해지는 게 보이더라"고 했고, 추성훈 역시 "형으로서 역할을 딱히 생각하지 않고 귀여운 동생 한 명이 더 생겼다는 느낌이었다. 지코가 대단한 사람이라는 건 알고 있었는데, 그걸 빼고 귀여운 동생으로 다가갔다"고 말했다.

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그만큼 지코 역시 대만 종단을 거치며 제대로 무장해제됐다. 지코는 이번 여행을 통해 새롭게 발견한 모습에 대해 "'나도 이렇게 덤벙거릴 수 있구나'를 느꼈다. 그리고 생각보다 인간 자체가 부실한 것 같더라"며 "모든 게 뜻대로 되지 않았다. 뭔가 쟁취할 것 같지만 마음대로 되는 게 없었다. 저는 진지하게 열심히 했는데 이상한 결과가 나오더라"고 웃었다.

이어 "귤껍질을 까듯이 제 본모습 안의 본모습이 나오는 걸 보실 수 있을 것"이라며 "그동안 '아저씨력'이 올라오는 걸 스스로 억제해왔다. 꾸미고 다니기도 했는데 이 프로그램에 출연한 뒤 더 무력화됐다. 짐을 정리할 때 혼잣말을 하게 되더라. 김종국 형을 따라 음가까지 넣는 저를 보고 놀랐다"고 털어놨다.

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그런가 하면, 추성훈은 은퇴전을 준비하는 가운데 이번 여행에 나섰다. 추성훈은 "은퇴전 결정 전에 이 프로그램 섭외가 왔다. 일정이 겹치는 것도 있었지만 제작진에게 중간에 운동하고 싶다는 마음을 말했더니 그것도 넣어줬다. 여행 중에도 운동할 수 있었다"며 제작진의 배려에 고마움을 표했다.

규슈 편에 이어 대만에서도 이들의 높은 인지도를 실감했다. 김종국은 "'런닝맨' 덕분에 아시아 쪽에 팬층이 많다. 대만에서도 예전에 활동한 적이 있어서 다행히 알아봐 주시더라"고 말했다.

이번 대만 편에서는 익숙한 관광지보다 새로운 대만의 모습도 만날 수 있다. 김종국은 "대만 하면 많은 분이 아시는 곳들이 있는데, 이번에는 뻔한 곳이 아닌 새로운 곳에 가기 위해 제작진이 노력했다. 저도 다녀오면서 '이런 곳이 있었어?'라고 놀랐다"고 했다.

무엇보다 출연진과 제작진 모두 정해진 계획에서 벗어나는 것을 두려워하지 않는다는 점이 '상남자의 여행법'만의 색깔이다. 김종국은 "제작진이 뭔가를 짜놨는데 거기서 벗어나면 당황스러워하는 경우가 많다. 그런데 이 제작진은 그런 게 없다. 우리도 그런 당황스러움이 없다"며 "그게 잘 맞는 것 같다. 그 안에서 재미가 나오는 것 같다"고 다른 여행 프로그램과의 차별점을 짚었다.

지코 역시 "여행 프로그램처럼 느껴지지 않는다. 비행기를 탈 뿐이지, 저희의 모습을 여행이라는 플랫폼을 통해 녹여내는 것 같다"며 "어떤 환경에서 이야기를 주고받느냐의 차이일 뿐, 여행은 세트에 불과한 것 같다"고 거들었다.

황인묵 PD, 추성훈, 지코, 김종국, 김진호 PD(왼쪽부터). 사진제공=SBS Plus, MBN

끝으로 김 PD는 "대한민국 최고의 예능인들이 있기 때문에 제작진이 할 일은 따로 있다. 방송에 나오지 않고 잘 알려지지 않은 곳을 충실히 소개해 시청자들이 대리만족하고 직접 가보고 싶게끔 하는 것"이라며 "재미와 정보를 모두 전달할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

지코는 "눈으로 즐기고, 귀로 재미를 느끼고, 심지어 어떤 향까지 느낄 수 있는 프로그램이라고 생각한다. 여러분의 오감을 자극하는 프로그램이 될 것"이라고 자신했고, 김종국도 "정말 편안하게 여행한다. 말 같지도 않은 소리도 많이 하는데, 보시면서 동네 친구들도 생각날 것 같다. 그런 부분이 우리 프로그램의 매력"이라며 기대를 당부했다.

SBS Plus, MBN '상남자의 여행법 in 대만'은 6일 오후 9시 40분 첫 방송된다.