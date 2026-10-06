'송지호♥' 김소리, 결혼 앞두고 과거 소환..걸그룹 섹시댄스 '이 정도였나'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 송지호와 결혼을 발표한 가수 겸 배우 김소리의 과거 걸그룹 활동 모습이 재조명되고 있다.

2016년 그룹 코코소리로 가요계에 데뷔한 김소리는 프로젝트 걸그룹 리얼걸 프로젝트에서도 활동하며 이름을 알렸다.

이후 예능 프로그램 '썸바디2'를 비롯해 드라마 '아이돌마스터.KR - 꿈을 드림', 서바이벌 예능 '믹스나인' 등 다양한 작품과 방송에 출연하며 활동 영역을 넓혔다. 지난 3월 공개된 한국·인도 합작 넷플릭스 영화 'Made in Korea(다시, 서울에서)'에서는 극 중 밴드의 보컬 한솔 역을 맡아 연기력을 선보이기도 했다.

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과거 '썸바디2' 출연 당시에는 걸그룹 활동 시절 선보였던 섹시 댄스를 재현해 화제를 모았다. 당시 늘씬한 몸매가 돋보이는 의상을 입고 남성 출연진들 앞에서 춤을 선보이며 시선을 사로잡았다.

한편 김소리는 6일 배우 송지호와 10월 결혼을 발표했다.

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두 사람은 서로에 대한 믿음을 바탕으로 오랜 시간 교제한 끝에 결혼을 결심한 것으로 전해졌다. 결혼을 앞두고 공개된 웨딩 화보 속에는 뚜렷한 이목구비와 아름다운 웨딩드레스 자태를 뽐내고 있는 미모의 예비 신부 김소리와 행복한 송지호의 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다.

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김소리의 예비 남편 송지호는 지난 2013년 영화 '친구2'로 데뷔한 송지호는 탄탄한 연기 내공으로 '선재 업고 튀어', '닥터 차정숙' 등 다양한 작품에서 필모그래피를 쌓아왔으며 최근까지도 활발한 연기 활동을 이어왔다. 특히 올해 2월 종영한 KBS2 드라마 '은애하는 도적님아'에서 홍은조(남지현 분)의 오라비 '홍대일' 역을 맡아, 극 초반부터 종영까지 코믹과 정극을 자유자재로 오가는 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보이며 활약했다.

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jyn2011@sportschosun.com