김종민, '임산부 배지' 꺼내자 신지·빽가 화들짝 "조카 생기냐"

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[스포츠조선 정안지 기자]코요태 김종민이 멤버 신지와 빽가에게 임신 소식을 전하던 순간이 공개됐다

신지는 6일 자신의 SNS를 통해 "7월의 어느 날. 우리에게 제일 먼저 알렸던 임신 소식"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속 김종민과 신지, 빽가는 함께 식사를 하며 사진을 남기는 모습이 담겼다. 신지와 빽가는 평소처럼 기념사진을 찍는 듯 고기를 들고 환하게 미소를 지었다.

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그 순간 김종민이 임산부 배지를 꺼내 들었고, 뒤늦게 이를 눈치챈 멤버들은 화들짝 놀랐다. 김종민은 "조카 생긴다"라고 했고, 두 사람은 "너무 축하한다"라면서 박수를 치며 김종민의 임신 소식을 축하했다. 신지는 "조카 생기냐. 닭살 돋았다"라면서 "오자마자 임신했냐고 했는데 두 사람이 표정 관리를 하길래 틀렸나 했었다"라며 웃었다.

이어 신지는 "이제 기사도 났으니 조심히 간직했던 영상과 사진을 꺼내본다"라면서 "축하해 김리더 그리고 새언니"라면서 김종민과 아내에게 다시 한번 축하를 전했다.

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앞서 이날 김종민은 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 아내의 임신 소식을 전했다.

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김종민은 "내가 아빠가 됐다"라며 "아내가 임신 17주 차가 됐다"라며 예비 아빠가 된 설렘을 드러냈다.

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김종민은 2025년 결혼 이후 2세를 갖기 위해 준비해왔던 만큼, 이번 임신 소식은 더욱 큰 관심을 모았다. 특히 코요태 멤버들에게 임신 소식을 처음 전하던 순간까지 공개되면서 팬들의 축하가 이어지고 있다.

한편, 김종민이 직접 전하는 2세의 태몽과 성별 등 자세한 이야기는 오는 7일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 공개될 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com