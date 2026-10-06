"나 겨드랑이에 땀나" 이선빈, 촬영 중 뜻밖의 모교 방문에 진땀

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이선빈이 예상치 못한 모교 방문에 당황했다.

학창 시절 추억을 떠올리며 걷던 그는 목적지가 자신이 다녔던 중학교라는 사실을 알게 되자 긴장감을 감추지 못했다.

6일 SBS 유튜브 채널에 공개된 '틈만나면,' 선공개 영상에는 이선빈이 유재명, 유재석, 유연석과 함께 천안에서 사연자를 찾아가는 모습이 담겼다.

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이날 첫 장부터 끝 장까지 손으로 책을 쓰고, 완성된 책을 직접 배달한다는 신생 출판사의 사연을 듣고 이동에 나섰다.

천안에서 나고 자란 이선빈은 길을 걸으며 달라진 풍경에 놀라워했다. 그러다 학창 시절 이용했던 400번 버스를 발견하고 반가움과 함께 옛 기억을 꺼냈다.

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그는 "제가 중학교에 가려면 저 400번을 타야 했다"며 "저 400번에서 매일매일 사건 사고가 끊이지 않았다"고 말했다.

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이어 "무서운 언니 오빠들이 많았다"며 당시 버스 안 분위기를 떠올렸다.

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이동하던 중 이선빈은 자신의 모교인 천안동중학교를 발견했다.

그는 "제가 다니던 학교였다"며 "저 때는 여자중학교였다가 저 졸업할 때 되니까 남녀공학이 돼서 얼마나 억울했는지"라고 너스레를 떨었다.

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그러나 사연자를 만나러 가는 장소가 바로 그 학교라는 사실을 알게 되자 반응이 달라졌다.

이선빈은 "학교를 간다고요?"라고 되물은 뒤 "나 잠깐 토 나올 것 같아. 지금 긴장돼서"라며 놀라움을 드러냈다. 이어 "너무 많이 변했다"며 가림막과 언덕 등 달라진 학교 풍경을 살폈다.

학교에 가까워질수록 긴장감도 커졌다. 이선빈은 "나 지금 갑자기 온몸에 땀난다"며 예상치 못한 방문에 진땀을 흘렸다.

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교내에 들어서자 학생들의 환호가 쏟아졌다. 후배들의 반가운 반응에 이선빈은 "너무 신기해"라며 얼떨떨한 모습을 보였다.

이후 이선빈은 "나 겨드랑이에 땀나"라고 털어놔 웃음을 더했다.

학창 시절 긴장하며 오르던 학교에 이번에는 배우이자 선배로 돌아온 이선빈은 후배들의 환영 속에 사연자를 만나기 위해 발걸음을 옮겼다.

narusi@sportschosun.com