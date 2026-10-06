임라라♥손민수, 쌍둥이 돌잔치에 촬영팀만 '45명' 출동..."전무후무한 기록"

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[스포츠조선 김준석 기자] 코미디언 임라라·손민수 부부의 쌍둥이 돌잔치에 촬영 인력만 45명이 참여한 것으로 전해졌다.

행사를 담당한 플래너도 "전무후무한 기록"이라며 이례적인 규모를 소개했다.

최근 임라라와 손민수는 쌍둥이 자녀 강이, 단이의 첫돌을 기념하는 돌잔치를 진행했다. 행사를 맡은 플래너는 자신의 SNS에 현장 사진과 함께 촬영팀 인원을 공개했다.

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사진에는 카메라를 든 스태프들이 행사장 곳곳에 자리한 모습이 담겼다. 쌍둥이의 첫돌을 기록하기 위해 여러 촬영팀이 함께한 현장이 눈길을 끌었다.

플래너는 "슈돌팀 28명+유튜브팀 8명+우리팀 9명, 촬영팀만 45명"이라고 밝혔다. 이어 "전무후무한 기록. 앞으로도 없을 기록"이라고 덧붙였다.

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플래너의 설명에 따르면 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 팀 28명에 유튜브팀 8명, 플래너 측 팀 9명이 더해졌다. 서로 다른 팀이 한자리에서 쌍둥이의 돌잔치를 담으며 촬영 인력만 총 45명에 달한 것이다.

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부부의 가족 행사에 방송과 유튜브 촬영이 함께 진행되면서, 쌍둥이의 첫돌을 기록하는 현장도 남다른 규모로 꾸려졌다.

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한편 임라라와 손민수는 유튜브 채널 '엔조이커플'을 함께 운영하고 있다. 오랜 연애 끝에 2023년 결혼했으며, 시험관 시술을 통해 쌍둥이를 임신한 뒤 지난해 아들과 딸을 품에 안았다.

narusi@sportschosun.com