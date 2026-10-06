숙행 "나도 속았다" 주장했지만...'상간 소송' 3000만원 판결 확정

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[스포츠조선 김준석 기자] 트로트 가수 숙행이 자신 역시 피해자라는 입장을 밝혔으나, 상간녀 위자료 청구 소송에서 3000만원을 배상하라는 판결을 받았다. 양측 모두 항소하지 않으면서 판결은 최종 확정됐다.

6일 스타뉴스에 따르면 수원지방법원 성남지원 민사7단독은 지난달 17일 A씨가 숙행을 상대로 제기한 위자료 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 이후 숙행과 A씨 모두 항소하지 않았다.

A씨가 청구한 위자료는 1억원이었다. 재판부는 이 가운데 3000만원과 이에 대한 이자 및 지연손해금을 숙행이 지급하도록 명령했다.

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재판부는 "숙행은 2025년 1월부터 A씨의 남편과 교제하며 함께 거주하는 등 부정행위를 했기에 정신적 손해를 배상할 책임이 있다"고 판단했다.

숙행 측이 주장한 혼인관계 파탄과 상대 남성의 기망은 인정하지 않았다.

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재판부는 "부정행위 당시 A씨와 남편의 혼인관계가 파탄 상태였다거나 남편이 그러한 취지로 숙행을 속였음을 인정할 증거가 없다"며 "숙행의 주장은 받아들일 수 없다"고 판시했다.

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앞서 숙행은 의혹이 처음 보도됐을 당시 자신 역시 피해자라는 입장을 전한 바 있다.

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혼인관계가 이미 파탄에 이르렀다는 설명을 믿고 교제를 시작했으며, 이후 이혼이 합의되지 않았다는 사실을 알고 관계를 정리했다는 취지였다.

그러나 재판부는 이러한 주장을 인정할 증거가 없다고 판단했다. 양측이 항소하지 않으면서 위자료 지급 의무도 확정됐다.

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이번 사건은 지난해 12월 JTBC '사건반장'을 통해 알려졌다.

당시 A씨는 남편이 유명 트로트 가수와 외도한 뒤 집을 나갔다고 주장했다. 방송에서는 숙행으로 추정되는 여성과 A씨의 남편이 포옹하고 입을 맞추는 모습이 담긴 CCTV 영상도 공개됐다.

논란이 확산되자 숙행은 같은 달 30일 SNS에 자필 사과문을 올렸다.

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그는 "최근 불거진 개인적인 일로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "모든 사실관계는 추후 법적 절차를 통해 밝히도록 하겠다"고 밝혔다.

이후 출연 중이던 MBN '현역가왕3'에서 하차하고 활동을 잠정 중단했다.

최근 유튜브에서는 숙행과 A씨가 나눈 것으로 알려진 통화 녹취가 공개됐다.

녹취에서 숙행으로 지목된 여성은 "저 그냥 한 번만 봐주시면 안 돼요?"라며 선처를 호소했다. 또 "너무 미안하다. 이혼이 다 돼 있다고 해서 만났다"는 취지로 해명했다.

narusi@sportschosun.com