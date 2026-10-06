대충격! 14세 제자와 부적절 관계 → 선수 차별까지…AG e스포츠 銅 31세 감독 폭로에 대만 '발칵'

해당 사진은 기사 내용과 무관함. 신화연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 아이치-나고야 아시안게임 e스포츠에서 동메달을 수확한 대만이 발칵 뒤집어졌다.

미러뉴스 등 대만 매체들은 6일(한국시각) '아시안게임 e스포츠 아이덴티티V 종목에서 동메달을 수확한 천쉔루 감독(31)이 미성년 제자와 부적절한 교제를 했다는 폭로가 나왔다'고 전했다.

그런데 충격적인 폭로가 터져 나왔다. 미러뉴스 등에 따르면, 'e스포츠 환경과 아동·청소년 권익을 걱정하는 시민'이라고 자신을 칭한 이는 천쉔루 감독이 2023년 한 선수가 미성년인 14세 중학생임을 알고도 온라인 교제 뿐만 아니라 사적인 만남을 했다고 주장했다. 또한 천쉔루 감독이 게임 커뮤니티 뿐만 아니라 SNS상에 성적 암시를 담은 해시태그를 게시했다고 덧붙였다. 뿐만 아니라 대표팀 감독을 맡기 위해 팀 주장과 사귀었고, 선수들을 차별했다는 주장까지 제기했다. 미러뉴스는 '천쉔루 감독이 게시했던 해시태그 캡쳐는 네티즌들 사이에서 뜨거운 논쟁을 불러 일으키고 있다'고 전했다. 해당 제보는 대만 e스포츠협회 뿐만 아니라 아시아 e스포츠연맹(AESF), 아시아올림픽평의회(OCA)에도 접수된 것으로 알려졌다.

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천쉔루 감독은 즉각 반박에 나섰다. 그는 미러뉴스와의 인터뷰에서 "나는 양심에 거리낄 것이 없다"고 말했다. 이어 "처음에는 순수한 온라인 교제였으나, 상대방의 실제 나이를 알고 만남을 끊었다. 부적절한 관계도 없었다"고 주장했다. 해당 제보자는 아시안게임 전에도 이런 주장을 펼친 것으로 드러났다. 천쉔루 감독은 당시 반박하지 않은 것에 대해 "선수들이 긴장한 상태에서 대회에 영향을 주지 않기 위해 침묵을 지켰다"고 밝혔다.

대만 체육부와 e스포츠협회도 천쉔루 감독에게 문제가 없다는 판단을 내렸다. 미러뉴스는 '제보 내용에서 구체적 위법 증거가 제시되지 않았다'고 전했다. 천쉔루 감독은 제보자에게 소송을 제기할 뜻을 밝혔다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com