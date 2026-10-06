강현수, 세 번 데뷔한 아이돌→공무원 됐다…보령시청서 인생 2막

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[스포츠조선 김준석 기자] 아이돌 그룹 활동과 서바이벌 오디션을 거쳤던 강현수가 공무원으로 새 출발했다.

그룹 해체 이후 전기 분야를 공부한 그는 현재 보령시청 수도과에서 근무하고 있다.

지난 4일 유튜브 채널 'TJB NEWS'에는 '"아이돌 하다 공무원 됐어요"..공직에서 인생 2막'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

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보령시 신입 공무원들의 도전을 소개한 뉴스에는 한일 합작 보이그룹 니크(NIK) 출신 강현수의 근황이 담겼다.

강현수는 신입 공무원 공직입문 교육 현장에서 무대에 올라 장기자랑을 선보였다.

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과거 아이돌로 활동했던 그가 이번에는 신입 공무원으로 동료들 앞에 선 것이다.

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2021년 니크로 데뷔해 2023년까지 활동한 강현수는 팀 활동이 끝난 뒤 새로운 진로를 고민했다.

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안정적인 직업을 찾던 중 가족의 영향을 받아 전기 분야를 공부했고, 공업직 공무원에 도전했다.

현재는 보령시청 수도과에서 새로운 업무를 배우고 있다. 강현수는 동료들의 도움과 소속감을 새 직장의 장점으로 꼽았다.

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그는 "친절하게 다 알려주시고, 직장 동료가 든든하게 생긴 느낌이라 울타리 같은 것에 들어온 느낌"이라며 "소속감도 확실해서 좋은 것 같다"고 만족감을 드러냈다.

강현수는 여러 차례 데뷔와 팀 해체를 경험하며 가수의 꿈을 이어왔다.

2013년 그룹 LC9으로 데뷔한 뒤 BLK로 재데뷔했지만, 2018년 팀이 해체됐다.

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이후 2019년 엠넷 '프로듀스X101'에 출연해 얼굴을 알렸다.

최종 26위로 파이널 진출에는 실패했으나, 2020년 일본 서바이벌 오디션 'G-EGG'에 도전해 니크의 데뷔 멤버로 선발됐다.

한편 니크는 2023년 프로젝트 종료로 활동을 마무리했다. 이후 새로운 길을 찾은 강현수는 무대 위 아이돌에서 시민을 위한 업무를 배우는 공무원으로 인생의 두 번째 막을 열었다.

narusi@sportschosun.com