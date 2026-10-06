카카오게임즈 '도깨비의세계', 8일 출시 앞두고 사전 다운로드 시작

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카카오게임즈가 신작 MMORPG '도깨비의세계'의 사전 다운로드를 시작하며 출시 초읽기에 들어갔다.

카카오게임즈는 6일 슈퍼캣이 개발중인 2.5D MMORPG '도깨비의세계'의 사전 다운로드를 시작하고 공식 홈페이지를 열었다. 게임은 오는 8일 오전 11시 정식 출시된다.

이용자는 이날 오전 11시부터 정식 출시 전까지 게임을 미리 내려받을 수 있다. PC와 모바일을 모두 지원하며, PC에서는 공식 홈페이지를 통해 구글플레이 게임즈를 설치한 뒤 전용 런처를 내려받으면 된다. 모바일에서는 구글플레이스토와 애플 앱스토어를 통해 다운로드할 수 있다.

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새롭게 문을 연 공식 홈페이지에서는 게임의 주요 콘텐츠와 시스템을 확인할 수 있다. 특히 핵심 성장 및 전투 시스템인 '도술'을 별도로 소개하며, 각 도술의 특징과 실제 모습을 영상으로 확인할 수 있도록 구성했다.

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PC 이용자를 위한 할인 혜택도 마련했다. 카카오게임즈는 8일 오전 11시부터 17일 오후 11시59분까지 구글 플레이 게임즈를 통한 PC 결제 이용자에게 최대 90% 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 선착순으로 지급되며 준비된 수량이 소진되면 행사가 조기 종료될 수 있다.

'도깨비의세계'는 네이버 웹소설·웹툰 '멸귀수도전' IP를 기반으로 슈퍼캣이 개발한 MMORPG다. 2D 도트 캐릭터에 3D 배경을 결합한 2.5D 그래픽을 통해 레트로 감성과 입체적인 공간감을 동시에 구현한 것이 특징이다. 특히 한국 전통 정서를 도트 아트로 풀어낸 독특한 비주얼과 세계관을 앞세웠다.

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사전 다운로드와 공식 홈페이지 공개를 동시에 진행하면서 출시 준비를 마친 가운데, '도깨비의세계'가 슈퍼캣의 대표작인 '바람의나라: 연' 이후 새로운 흥행작으로 자리 잡을 수 있을지가 관심사다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com