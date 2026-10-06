넵튠, 도트 RPG '바람의 흔적' 글로벌 사전예약 시작

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넵튠이 도트 그래픽을 앞세운 신작 RPG로 글로벌 시장 공략에 나선다.

넵튠은 6일 도트 어드벤처 RPG '바람의 흔적'의 글로벌 사전예약을 시작한다고 밝혔다. 이 게임은 넵튠이 지난 7월 글로벌 퍼블리싱 판권을 확보한 작품이다.

'바람의 흔적'은 픽셀 그래픽으로 광활한 세계를 구현한 서사 중심의 JRPG 스타일 게임이다. 기존 모바일 턴제 RPG에서 흔히 볼 수 있는 반복적인 1인 전투에서 벗어나 다인 협동 전투를 핵심 요소로 내세운 것이 특징이다.

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전투 외 콘텐츠도 다양하다. 낚시와 채광을 비롯해 대륙 곳곳을 탐험하며 숨겨진 이야기와 보물을 발견할 수 있으며, 개성 있는 동료를 수집하고 성장시키는 RPG 요소도 담겼다. 전투에서는 최대 10개의 무기를 조합해 파티를 강화하는 무기 편성 빌드와 캐릭터별 속성 및 역할을 고려한 전략적 파티 구성이 중요하다.

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넵튠은 '바람의 흔적'을 모바일 양대 마켓과 스팀을 통해 글로벌 출시할 예정이다. 사전예약은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어, 공식 사전예약 페이지에서 참여할 수 있다.

권승현 넵튠 게임사업본부장은 "감동적인 서사와 협동 턴제 전투, 탐험, 캐릭터 수집과 육성 등을 두루 갖춘 RPG"라며 "가능한 빠른 시기에 글로벌 출시하고 현지화와 운영에 주력해 장기간 만족스럽게 즐길 수 있는 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com