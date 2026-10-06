'승리의 여신: 니케', 4주년 특별 방송…3차 지상 탈환전 베일 벗는다

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시프트업의 '승리의 여신: 니케'가 서비스 4주년을 맞아 대규모 업데이트와 글로벌 이벤트를 공개한다.

레벨 인피니트는 '승리의 여신: 니케' 출시 4주년을 기념해 오는 24일 오후 7시 공식 유튜브 채널에서 특별 방송을 진행한다고 6일 밝혔다.

'승리의 여신: 니케'는 2022년 출시 이후 방대한 세계관과 밀도 높은 서사, 개성 있는 캐릭터를 앞세워 글로벌 시장에서 장기 흥행을 이어가고 있다. 이번 방송에서는 4년간 게임을 즐겨온 이용자들에게 감사의 뜻을 전하는 한편, 대규모 글로벌 이벤트와 신규 업데이트, 보상 등이 공개될 예정이다.

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4주년 공식 키 비주얼도 공개됐다. '승리의 여신 전원 집결'을 슬로건으로 내건 이번 이미지에는 '라피 : 레드 후드'와 '아니스 : 스타'를 비롯해 '신데렐라', '리틀 머메이드', '헬름', '네온 : 비전 아이', '스노우 화이트 : 헤비암즈', '아크레인저 블랙', '라플라스 : 얼티밋 히어로' 등이 등장한다.

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특히 이번 4주년은 게임의 핵심 서사가 새로운 국면으로 접어드는 시점이라는 점에서 주목된다. 인류의 숙원인 3차 지상 탈환전과 미지의 존재인 랩쳐 퀸과의 직접적인 충돌이 본격화되면서 메인 스토리의 큰 전환점이 될 것으로 보인다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com