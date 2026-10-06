크래프톤 '디 어센트', 닌텐도 스위치 2 '얼티밋 에디션' 사전예약

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크래프톤의 크리에이티브 스튜디오 네온 자이언트가 액션 슈터 RPG '디 어센트'의 닌텐도 스위치 2 버전 출시를 앞두고 사전예약에 돌입했다.

네온 자이언트는 '디 어센트' 닌텐도 스위치 2 버전인 '얼티밋 에디션'의 사전예약을 시작했다고 밝혔다. 게임은 오는 12월 3일 디지털 버전으로 출시된다.

'얼티밋 에디션'에는 본편을 비롯해 스토리 확장 콘텐츠 '사이버 하이스트', '사이버섹 팩', '사이버 워리어 팩' 등 주요 DLC가 포함된다. 사전예약은 닌텐도 e숍에서 진행된다. 정가는 3만1000원이지만 사전예약 기간에는 10% 할인된 2만7900원에 구매할 수 있으며, 할인은 정식 출시 전까지 적용된다.

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사전예약과 함께 신규 트레일러도 공개됐다. 영상에서는 사이버펑크 도시 벨레스의 거리와 산업 시설을 배경으로 무기와 장비, 사이버웨어를 활용해 적들과 맞서는 전투를 확인할 수 있다. 싱글 플레이뿐 아니라 동료와 함께 전투를 벌이는 협동 플레이 모습도 담겼다.

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기존 플랫폼을 대상으로 한 업데이트도 예정돼 있다. 11월 19일 적용되는 레거시 패치에는 현지화 품질 개선과 HDR 지원을 비롯해 협동 플레이의 텔레포트 및 인카운터 시스템 개선, 저장과 진행 과정에서 발생하는 주요 문제 수정 등이 포함된다. 해당 개선 사항은 닌텐도 스위치 2 버전에도 적용될 예정이다.

'디 어센트'는 거대 기업이 지배하는 사이버펑크 세계 '벨레스'를 배경으로 한 액션 슈터 RPG다. 싱글 플레이와 최대 4인 협동 플레이를 지원하며, 다양한 무기와 사이버웨어를 조합해 전투 스타일을 구축할 수 있다. 2021년 출시 이후 전 세계 1200만명 이상이 플레이했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com