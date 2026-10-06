'아시안게임 2연패' 한국 LoL, 월드 챔피언십 5년 연속 우승 도전

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젠지, 한화생명e스포츠, T1, 디플러스 기아가 LCK(한국) 대표로 출전하는 2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십이 오는 16일 플레이인 스테이지를 시작으로 한 달간의 대장정에 돌입한다.

라이엇 게임즈는 '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십'(이하 롤드컵)의 대회 운영 방식과 참가 팀, 세부 일정, 팬들을 위한 이벤트 정보를 공개했다. 올해 롤드컵의 테마는 'This is Our Moment(지금이 바로 우리의 순간)'다. 단순히 한 해의 e스포츠 시즌을 마무리하는 대회를 넘어 선수와 팬들이 함께 순간을 만들고 역사를 써 내려간다는 의미를 담았다.

LA에서 시작해 뉴욕에서 끝나는 한 달간의 승부

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미국에서 열리는 올해 월드 챔피언십은 LA에서 시작해 텍사스 앨런을 거쳐 뉴욕 브루클린에서 막을 내린다.

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우선 플레이인 스테이지는 16일부터 19일까지 LA 라이엇 게임즈 아레나에서 열린다. 아시아태평양(LCP)의 MVK 이스포츠, 유럽(LEC)의 카르민 코프, 북미(LCS)의 클라우드 나인 기아, 브라질(CBLOL) 2시드 등 4개 팀이 출전하며, 더블 엘리미네이션 방식으로 진행된다. 모든 경기는 5전 3선승제로 치러지며 단 한 팀만 스위스 스테이지에 합류한다.

이어 24일부터 시작되는 스위스 스테이지부터는 LCK 대표 4개 팀이 합류한다. 젠지, 한화생명e스포츠, T1, 디플러스 기아가 한국을 대표해 소환사의 컵에 도전한다.

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특히 올해 한국 LoL은 월드 챔피언십을 앞두고 또 하나의 의미 있는 기록을 썼다. 한국 대표팀이 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 대만을 꺾고 금메달을 차지하며 2022년 항저우 대회에 이어 LoL 종목 2연패를 달성했다. 국가대표 무대에서 2회 연속 정상에 오른 데 이어 세계 최고 권위의 클럽 대항전에서도 한국의 강세를 이어갈 수 있을지가 관심사다.

LCK는 역대 15차례 월드 챔피언십에서 10번 정상에 오른 최다 우승 지역이다. 올해 LCK 팀이 소환사의 컵을 들어 올리면 통산 11번째 우승과 함께 2022년부터 5년 연속 우승이라는 기록을 세우게 된다. LCK의 라이벌로 꼽히는 중국(LPL)에서는 애니원즈 레전드, 빌리빌리 게이밍, TES, 상하이 인빅터스 게이밍 메이투안 등 4개 팀이 출전한다.

개최 지역인 LCS에서는 팀 리퀴드 에일리언웨어와 라이온이, LEC에서는 올해 홀 오브 레전드에 헌액된 '캡스' 라스무스 뷘터가 소속된 G2 이스포츠와 모비스타 코이가 스위스 스테이지에 나선다.

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LCP에서는 팀 시크릿 웨일스와 CTBC 플라잉 오이스터가 출전하며, 브라질에서는 로스와 퓨리아가 출전권을 확보했다. 브라질 대표팀의 최종 시드는 10월 10일 열리는 CBLOL 결승전 결과에 따라 결정된다.

스위스 스테이지는 같은 승패를 기록한 팀끼리 대결하는 방식으로 진행된다. 기본 경기는 단판제로 치러지지만 진출 또는 탈락이 결정되는 경기는 3전 2선승제로 진행된다. 3승을 거둔 8개 팀이 녹아웃 스테이지에 진출한다. 스위스 스테이지를 3전 전승으로 통과한 두 팀은 3승 2패로 진출한 팀과 8강에서 만나며 대진표 양 끝에 배치된다. 나머지 팀은 별도의 제한 없이 추첨을 통해 8강 대진을 결정한다.

8강과 4강, 결승으로 구성된 녹아웃 스테이지는 모두 5전 3선승제로 진행된다. 8강과 4강은 텍사스주 앨런의 크레딧 유니언 오브 텍사스 이벤트 센터에서 열리며, 결승전은 11월 15일 오전 4시 뉴욕 브루클린의 바클레이스 센터에서 펼쳐진다.

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'승부의 신'부터 월드 기념 스킨까지

팬들이 대회 결과를 직접 예측하는 '승부의 신(Pick'Ems)'도 진행된다. AWS가 후원하는 승부의 신은 오는 10일 시작되며 수정 구슬과 플레이인 예측을 시작으로 스위스 스테이지와 녹아웃 스테이지 예측이 순차적으로 진행된다.

올해 월드 챔피언십 기념 스킨은 'True Damage Know My Name 야스오'로 선정됐다. 주제곡 'Know My Name'은 9일 오전 10시 공개되며 전용 크로마와 테두리, 배틀 패스 등 관련 인게임 상품도 출시된다. 이와 함께 '2013 SKT T1 K 정예 월드 챔피언십 우승팀 크로마'를 통해 과거 월드 챔피언의 역사를 기리는 콘텐츠도 선보인다.

기념 상품과 배틀 패스 판매 수익 일부는 참가 팀 지원을 위해 e스포츠 생태계에 분배된다. 결승전에서 우승팀이 사용한 챔피언의 스킨은 대회 종료 후 33% 할인된 가격으로 판매될 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com