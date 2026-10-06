박진영, '무보수' 강조했는데 매달 200만원 수령했네…"받는 줄 몰랐다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 박진영이 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장으로 활동하며 매달 약 200만원의 직책수행경비를 받아온 사실이 알려지면서 과거 '전지적 참견 시점'에서 했던 '무보수' 발언이 다시 주목받고 있다.

박진영은 6일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 직책수행경비를 받고 있다는 지적과 관련해 "받는 줄 몰랐다"며 "너무 죄송한 얘기"라고 밝혔다.

앞서 박진영은 지난해 10월 출범한 대통령 직속 대중문화교류위원회의 공동위원장을 맡았다. 이후 지난 8월 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에 출연해 위원장 활동에 따른 연봉을 받지 않고 있다고 직접 밝힌 바 있다.

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당시 출연진이 "연봉이 있냐"고 묻자 박진영은 "상근할까 비상근할까 고를 수 있었는데 상근을 하면 돈을 받는다. 그건 못 한다고 비상근이면 하겠다고 했다"며 "연봉은 안 받는다"고 말했다.

방송에서는 박진영의 발언과 함께 '월급과 차량 모두 거절'이라는 자막까지 등장했다.

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하지만 최근 박진영이 위원장 취임 이후 매달 약 200만원의 직책수행경비를 지급받아온 사실이 알려지면서 해당 발언이 재조명됐다.

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국회 문화체육관광위원회 소속 배현진 국민의힘 의원이 대중문화교류위원회로부터 제출받은 예산 집행 자료에 따르면 박진영은 지난해 11월부터 매달 약 200만원의 직책수행경비를 지급받았으며, 현재까지 지급된 금액은 2000만원을 넘어선 것으로 파악됐다. 이와 별도로 업무추진비 카드와 해외 출장에 따른 국외여비, 수행 인력 등도 지원된 것으로 전해졌다.

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배 의원은 이를 두고 "월 직책수행경비란 공무수행비로 사실상의 급여"라고 주장하며 박진영의 '무보수' 발언을 지적했다.

이에 박진영은 이날 라디오에서 직책수행경비 지급 사실을 뒤늦게 알았다고 해명했다.

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그는 "알게 됐을 때 '저 무보수로 한다고 했으니까 안 받을게요' 하고 반납하면 된다"며 "사실 저는 그러고 싶은 마음이 더 크다"고 말했다.

이어 "이 200만원을 받아서 진정성을 의심받으면서 행여나 동력에 차질이 생기느니, 어차피 무보수라고 말했으니까 이 기조를 유지하기 위해서 이것까지 안 받으면 좋다"고 설명했다.

다만 자신이 직책수행경비를 받지 않는 선례를 남길 경우 향후 민간 출신 위원장에게 부담이 될 수 있다는 우려도 나타냈다.

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박진영은 "만약 제가 업무추진비를 안 받으면 '박진영 씨는 안 받았는데 당신은 왜 받나' 이렇게 되면 다음 분이 일하기가 힘들어질 것 같다"고 말했다.

그러면서 민간인이 정부와 함께 일하기 어려운 현재의 제도적 구조도 언급했다. 그는 뉴욕 출장 당시 정부 업무와 자신의 회사 업무를 함께 처리하려 했지만, 정부 업무를 마친 뒤 귀국했다가 다시 출국해야 한다는 이야기를 들었다고 설명하며 민관 협력 시스템의 개선 필요성을 강조했다.

한편 박진영은 오는 7일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에 기관 증인으로 출석할 예정이다. 그는 "이 일을 하면서 가장 힘든 것은 진정성을 의심받는 것"이라며 "대중문화교류위원회에 진심이고 공익 추구가 진짜 목적이라는 것만 모든 의원님께 전달해 드릴 것"이라고 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com