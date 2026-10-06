민도희, 긴 공백기 끝 결국 한국 떠난다...15개월 카페 알바 접고 캐나다行

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[스포츠조선 조민정 기자] '응답하라 1994'로 큰 사랑을 받았던 배우 민도희가 잠시 한국을 떠난다고 전했다. 1년 넘게 카페 아르바이트를 하며 공백기를 버텨냈던 그는 이번에는 오랜 꿈이었던 캐나다 어학연수에 도전한다.

민도희는 최근 자신의 유튜브 채널 '미니도희'를 통해 몇 주 뒤 캐나다로 떠날 예정이라고 밝혔다.

그는 "어릴 때부터 늘 어학연수를 꿈꿔왔다"며 "좋은 기회가 진짜 왔다"고 설레는 마음을 전했다. 하지만 막상 출국을 앞두고 두려움도 커졌다고 했다. 민도희는 "다가오니까 무섭고 떨리긴 한다. 왜냐하면 영어를 진짜 못한다"고 솔직하게 털어놨다.

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영어 공부를 위해 학습 애플리케이션까지 이용했지만 꾸준히 이어가지는 못했다고 고백하며 특유의 유쾌한 모습도 보였다.

민도희의 캐나다행이 더욱 눈길을 끄는 건 최근까지 이어졌던 긴 공백기 때문이다.

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그는 앞서 방송과 유튜브를 통해 약 1년 3개월 동안 카페에서 아르바이트를 했던 사실을 공개했다. 작품 활동이 뜸해지면서 스스로 점점 작아지는 기분을 느꼈고 우울하고 가라앉은 시간을 보내기도 했다는 민도희는 아르바이트를 시작한 뒤 오히려 삶의 활력을 되찾았다고 밝혔다. 당시 "내가 원했던 건 결국 누군가 나를 필요로 하는 일이었다는 걸 깨달았다"고 털어놓기도 했다.

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민도희의 어머니 역시 지난 7월 SBS '미운 우리 새끼'에서 딸의 공백기를 언급했다. 활동이 오랫동안 이어지지 않으며 민도희의 자존감이 크게 떨어졌지만 밖으로 나가 일을 시작하면서 다시 자신감을 회복했다고 설명했다.

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2013년 tvN '응답하라 1994'에서 전라도 여수 출신 조윤진 역을 맡아 단숨에 얼굴을 알린 민도희는 극 중 맛깔나는 사투리와 강렬한 캐릭터로 큰 사랑을 받았다. 이후 '내일도 칸타빌레', '마녀보감', '란제리 소녀시대', '일단 뜨겁게 청소하라' 등 작품에 출연했지만 최근에는 연기 활동보다 개인 채널 등을 통해 근황을 전해왔다.

긴 공백기 속 카페 아르바이트라는 새로운 경험에 뛰어들었던 민도희는 이제 또 다른 변화를 택했다. 한국에서 잠시 벗어나 캐나다에서 언어를 배우고 새로운 환경을 경험하기로 한 것. "무섭고 떨린다"면서도 어린 시절부터 품어왔던 꿈을 실행에 옮기는 그의 새로운 도전에 관심이 쏠린다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com