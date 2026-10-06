"46세에 키가 또 크다니"...'♥엄태웅' 윤혜진, 171.3cm 뜻밖 검진 결과에 '깜짝'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 엄태웅의 아내이자 발레무용가 윤혜진이 뜻밖의 건강검진 결과에 놀라움을 드러냈다.

윤혜진은 6일 자신의 SNS를 통해 건강검진을 받은 근황을 공개했다.

먼저 검진복을 입은 채 거울 셀카를 촬영한 윤혜진은 "일년에 한번씩 꼭! 검진!!!"이라고 적으며 정기적으로 건강 상태를 확인하고 있음을 알렸다.

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이어 공개한 사진에는 윤혜진의 건강검진 결과 일부가 담겼다. 특히 눈길을 끈 것은 신장. 검사 결과 윤혜진의 키는 171.3cm로 측정됐고, 나이는 46세로 표시됐다.

이를 확인한 윤혜진은 "키가 컸네 이 나이에…"라며 자신도 예상하지 못했다는 듯 유쾌한 반응을 보였다.

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윤혜진은 그동안 자신의 키를 170cm라고 밝혀왔다. 과거 자신의 유튜브 채널에서 신체 사이즈를 공개하며 "키는 170cm다. 몸무게는 내가 현역 발레리나였던 것을 항상 염두에 달라. 47kg 정도다"라고 밝힌 바 있다.

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특히 윤혜진은 국립발레단 수석무용수 출신답게 170cm의 큰 키와 늘씬한 체형으로 꾸준히 화제를 모았다. 과거 자신의 몸매 관리와 관련해서도 하루 한 끼를 먹거나 끼니 대신 군것질을 하는 경우가 있다면서도, 이는 오랜 발레단 생활을 통해 굳어진 습관이라며 무작정 따라 해서는 안 된다고 강조하기도 했다.

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최근에는 딸 엄지온 양의 남다른 키도 화제를 모았다. 윤혜진은 지난해 딸과 나란히 선 사진을 공개하면서 각각의 키를 뜻하는 듯 "175, 170"이라고 적었다. 당시 지온 양은 이미 엄마보다 약 5cm 큰 175cm까지 성장한 모습으로 눈길을 끌었다.

한편 윤혜진은 2013년 배우 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 엄지온 양을 두고 있다. 국립발레단 수석무용수 출신인 그는 최근 14년 만에 다시 토슈즈를 신으며 발레리나로서 활동을 이어가고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com